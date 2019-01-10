中非友好牢不可破(钟声)

连续29年，中国外长开年首次出访选择非洲，体现了中非关系的高水平和特殊性。非洲应是各国合作的大舞台。中非友好合作不断深化，不仅使中非双方受益，还将惠及整个世界

“非中关系是团结友好、强劲有力的，也是互利共赢的”“非中双方是相互尊重、互利共赢、并肩前行的关系”“感谢中国在发展经济和改善民生方面给予的帮助”“对于有人抹黑非中合作，非洲朋友心里清楚谁才是真正的朋友”……近日，伴随中国外长新年首访非洲，世界听到非洲国家领导人对中非关系的高度评价和坚定支持。

连续29年，中国外长开年首次出访选择非洲，这一优良传统体现了中国始终将非洲置于中国外交全局的重要位置，也体现了中非关系的高水平和特殊性。非洲国家对中非友好和中非合作的坚定信心再次表明，无论国际风云如何变幻，中非友好牢不可破。

中非关系的这种特质，是中非双方在数十年的团结合作中形成的，是中非从来都是命运共同体的性质决定的。在2018年中非合作论坛北京峰会上，双方确定共筑更加紧密的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范，将中非关系在国际格局中的重要性提到了新的高度。全面落实2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会确定的中非“十大合作计划”后，中方宣布促进中非合作的“八大行动”，中非互利合作不断提质增效。新的一年，中非双方着力量身打造落实峰会成果的国别方案，将不断为中非关系强本固基。

中非关系的这种特质，也是中非发展关系的特点决定的。“长期以来，中方尊重非洲独立、主权和文化，真心支持非洲发展，在国际舞台坚持多边主义，维护发展中国家利益。”塞内加尔总统萨勒的话颇具代表性。正如非洲国家所感受到的，中国在合作中坚持真诚友好、平等相待，义利相兼、以义为先，发展为民、务实高效，开放包容、兼收并蓄。这样的真实亲诚，让中非关系始终在高位运行，并在当前的国际格局中更具鲜明特征。

中非关系的这种特质，将在中非加快共建“一带一路”的进程中得到进一步加强。在2018年中非合作论坛北京峰会上，中非双方确认将“一带一路”建设与非盟《2063年议程》和非洲各国发展战略对接。如今，37个非洲国家以及非盟与中国签署共建“一带一路”合作文件，非洲已成为“一带一路”国际合作的重要方向。今年4月，中国将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，非洲国家领导人“积极支持‘一带一路’倡议”“很高兴准备赴华出席”的明确态度，充分表明中非将在共建“一带一路”的进程中走得更近。

根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。中非友好关系的基础不断夯实，友好合作的成果有目共睹。尽管个别国家出于零和博弈思维不时发表抹黑中非合作的无稽言论，但在事实面前只能落个溃灭的结局。非洲国家领导人每每遇到这种情况，都会主动站出来说公道话。卢旺达总统卡加梅日前就一针见血指出那些挑拨言论的伪善性，并明确表示中国与非洲的交往是好事。广袤的非洲大地回荡着这样的心声：欢迎中国，感谢中国！中国才是非洲真正的朋友，是非洲最重要的合作伙伴，是非洲发展最可信赖的伙伴……

非洲应是各国合作的大舞台，不应是大国博弈的竞技场。正如联合国秘书长古特雷斯所说：“非洲的成功对世界的和平与发展至关重要，而与中国的合作对非洲的成功至关重要。”中非友好合作不断深化，不仅使中非双方受益，还将惠及整个世界。

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 03 版）

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