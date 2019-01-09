第九届中国学术出版年会在京召开

人民网北京1月9日电 1月8日，由社会科学文献出版社、中国新闻出版研究院和百道网联合主办的“第九届中国学术出版年会暨社会科学文献出版社经销商大会”在京举行，本次年会的主题为“新时代的学术出版：学术诚信与出版者的责任”。

首先，中国社会科学院科研局局长马援对社科文献出版社在2018年取得的成绩表示祝贺，对社科文献出版社协助中国社会科学院组织并承担了中宣部交办的一些重大任务表示感谢。中国学术出版年会每年选一个主题，今年选到“科研诚信建设”，非常重要，非常适时，也非常及时。

美国两院院士，台湾“中央研究院”院士谢宇作了题为“学术出版的内涵与规范”的主题演讲。他指出，出版对于个人而言，在现有的宏观环境下，学者需要发表作品以获得稳定的工作，并推动日后的工作晋升，同时学者也能够为学界做出贡献，留下具有永久性和普遍性的知识。

华东师范大学历史系终身教授沈志华作了题为“新时代改革开放与学术发展”的演讲。

中国社会科学院欧洲研究所所长黄平指出，信息化时代的学术出版和学术传承是巨大的挑战，现在是读图时代和手机的时代，信息被碎片化，要静下心来读书，再去理解、挖掘、读懂，还要有创建，这是一件很难的事情。

社科文献出版社社长谢寿光主要从一个学术出版人的角度主讲“新时代的学术出版、学术伦理与出版者的责任”。中国社会科学院评价研究院院长荆林波指出，中国社会科学院评价研究院作为学术评价机构，将进一步加强综合性评价。

丁海珈女士代表Taylor&Francis出版集团和大家分享了国际学术出版商的实践和经验。“社科文献十大好书”颁奖典礼、2018年度社会科学文献出版社企业社会责任关键数据发布和经销商大会也在第九届中国学术出版年会上同期举行。十年来，社科文献年度好书评选活动逐年完善，已成为学界与大众了解学术动态与优秀著作的重要渠道。

附：第十届社科文献十大好书（2018）（按书名音序排列）：

《从舞台边缘走向中央》

《当代中国阶级阶层变动》

《广州贸易》

《黄金时代》

《亢奋战—纳粹嗑药史》

《百年经典论文》

《宋案重审》

《文化中的政治》

《性/别、身体与故事社会学》

《左道——中国宗教文化中的神与魔》

社科文献“十年十书”（按书名音序排列）：

2009年，《亚当斯密在北京》

2010年，《革命与反革命》

2011年，《国家的视角》

2012年，《审查历史》

2013年，《无奈的选择》

2014年，《阿拉伯的劳伦斯》

2015年，《远去的都市》

2016年，《撒马尔罕的金桃》

2017年，《洪宪帝制的外交》

2018年，《从舞台边缘走向中央》

(责编：赵芮(实习生)、常红)