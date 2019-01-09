栉风沐雪不畏严寒 固始展现亮丽“雪警”

1月9日，遇冷空气影响，气温突降，河南信阳固始迎来了2019年第一场强降雪，纷纷扬扬的雪花装饰了大地，银装素裹给人们带来了喜悦的同时，也给出行的车辆和行人带来了极大地不便。为确保全县低温降雪天气道路畅通和群众出行安全，河南信阳固始交警以“雪”为令，迅速启动恶劣天气应急预案，强化道路管控力度，全力以赴投入到此次风雪疏堵保畅通工作中去。

一大早，在城区红苏路、蓼北路、蓼城大道等主要路段，河南信阳固始交警组织警力采取交通指挥疏导、恶劣天气安全喊话提示等工作措施，提醒过往车辆和广大市民注意交通安全；在国省道、城乡主干道等路面，河南信阳固始交警组织警力加大路面巡逻管控力度，及时排查和消除安全隐患，防止发生交通拥堵，预防和减少道路交通事故的发生。对已发生的交通事故，执勤人员采取快速拍照，迅速撤离现场，及时联系事故中队恢复路面交通。

风雪中，河南信阳固始交警以保畅通为己任，栉风沐雪，不畏严寒，积极为群众排忧解难，确保了全县雪天道路的畅通、有序，同时，也用实际行动展示了河南信阳固始交警爱岗敬业、忠于职守、务实工作、服务群众的良好形象。

河南信阳固始交警温馨提示：冰雪天气道路湿滑，路面摩擦系数减小，影响车辆制动效能;出行时请保持车距，谨慎驾驶，在能见度不足、路面结冰等不满足安全行车要求时，切勿冒险行驶；行径急弯、路面积雪泥泞等易引发滑转的道路，要严格控制车速，不要强行超车、强行会车；车辆发生侧滑，切不可急转方向或紧急制动；夜间驾车请降低车速，并正确使用灯光，切莫长时间使用远光灯。(李广勤)

(责编：赵芮(实习生)、常红)