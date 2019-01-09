2018年中国旅游发展十大热点

人民网北京1月9日电 9日上午，由中国社会科学院财经战略研究院、中国社会科学院旅游研究中心与社会科学文献出版社共同举办的《旅游绿皮书：2018~2019年中国旅游发展分析与预测》发布暨研讨会在北京成功举行。

2018年中国旅游发生了很多重大的变化，为了系统回顾和全面分析这些事件，中国社会科学院旅游研究中心于2018年9月~10月通过组织中心特约研究员推荐、向社会公众征集，遴选出了2018年中国旅游发展的十个热点问题。

热点一：机构改革为旅游带来新变化

为贯彻落实党的十九大关于深化机构改革的决策部署，十九届中央委员会第三次全体会议于2018年2月28日通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》。

2018年3月，《深化党和国家机构改革方案》提出，为增强和彰显文化自信，坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发，提高国家文化软实力和中华文化影响力，将文化部、国家旅游局的职责整合，组建文化和旅游部，作为国务院组成部门。

2018年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《文化和旅游部职能配置、内设机构和人员编制规定》，即文化和旅游部的“三定”方案。

截至2018年10月底，全国2/3省份的省级机构改革方案获批，信息由当地官方媒体公布。其中，涉及文化产业、文化事业和旅游业融合发展的新组建或改组的部门有21个，大部分省份为文化和旅游厅，而海南为旅游和文化广电体育厅、重庆为文化和旅游发展委员会。

热点二：“一带一路”旅游合作成效显著

2018年是“一带一路”倡议提出5周年。自从2013年我国提出共建“一带一路”倡议以来，以对话协商、共建共享、合作共赢和交流互鉴为特征的沿线国家旅游领域合作成为热点，直接表现是旅游市场规模巨大，旅游交往密切，合作成效显著。2017年，“一带一路”国家国际旅游人次约为5.82亿，占世界国际旅游人次的44.02%，较该区域GDP占比高约10个百分点。国内旅游方面，“一带一路”国家以84.2亿人次遥遥领先，占比高达80%。中国和“一带一路”沿线国家国际旅游来往日益密切，沿线国家赴中国旅游游客保持稳定增长，由2013年的903万人次，发展为2017年的1064万人次。中国出境到“一带一路”沿线国家的游客人次由2013年的1549万人次，增长到2017年的2741万人次，五年间增长了77%，年均增速达15.34%。沿线国家的旅游合作持续深入，明显提升了旅游便利化水平，尤其推动了我国与沿线国家在旅游投资、市场开发和产业支撑上的全方位合作。合作的区域也由内陆、沿边扩散到沿海、沿江。陆海内外联动、东西双向互济的格局基本形成。彼此依赖、彼此成就的结果是“一带一路”沿线整体成全球重要的国际游客净流入地。

热点三： 乡村旅游助推乡村振兴发展

热点事件在决胜全面建设小康社会、打赢脱贫攻坚，特别是党的十九大做出实施乡村振兴战略重大部署的背景下，国家层面涉及休闲农业和乡村旅游发展的大举措不断出台。2016年7月，原农业部专门发布《关于大力发展休闲农业的指导意见》；2017年5月，财政部发布《关于开展田园综合体建设试点工作的通知》；2018年1月，中共中央、国务院以一号文件的形式发布《关于实施乡村振兴战略的意见》；9月下旬，中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划（2018~2022年）》。上述文件都明确包含涉及休闲农业和乡村旅游发展的内容，国庆黄金周刚刚过去，10月10日，国家发展改革委等13部门又联合印发了《促进乡村旅游发展提质升级行动方案（2018年~2020年）》，对休闲农业和乡村旅游的发展进行工作部署。为了展示农村改革发展的巨大成就，2018年6月，经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”，这也成为第一个在国家层面专门为农民设立的节日。

热点四：霸座现象引发文明旅游反思

2018年，“霸座”意外成为热词。先是8月21日在G334次列车上，某男乘客霸占一位女乘客的座位不肯让，并称“谁规定一定要按号入座？”；接着9月19日在G6078次列车上，一女乘客持过道票非得坐靠窗位置；又接着9月23日在D353次列车上，一60多岁大妈买的是无座票，却坐在他人的座位上拒不让座。此外，还有消息爆出霸座大爷、霸座老外、霸座兄弟等。一时“霸座”事件刷屏，事涉男女老少，无分中外。除了“霸座”事件之外，游客乱丢垃圾、乱折花木、胡乱刻画、随意停车、随地大小便等不文明行为也时有报道。

2018年国庆节前夕，文化和旅游部公布一批旅游不文明行为记录，三名游客被列入“黑名单”，分别是在马来西亚水上清真寺矮墙上跳热舞的河北游客王某、张某，以及在大理市游玩时用儿童玩具击伤红嘴鸥的湖北游客彭某。

热点五：境外安全事件警示加强防范

近年来，我国出境旅游人次逐年增加，人们日渐提升的旅游消费能力和境外旅游消费意愿催生了境外游的热潮。然而，一系列海外旅游安全事故为游客们敲响了警钟，其中不乏涉及中国游客的伤亡事件。

2017年以来，仅泰国、马来西亚、印度尼西亚、马尔代夫等多个热门旅游目的地就发生了百余起中国游客不慎溺水身亡事故。2018年更是发生多起重大安全事故，事故伤亡触目惊心，引发了民众的关注和热议。2018年7月5日，两艘载有127名中国游客的泰国游船在返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨发生倾覆，导致47名中国游客不幸遇难。涉水安全是赴泰旅游面临的最大安全风险。2018年9月6日，日本北海道遭遇6.7级地震，关西机场、新千岁机场两大航空客运中心关闭，导致超过千名中国旅客滞留。2018年6月29日，印尼巴厘岛阿贡火山火山喷发。

热点六：特色小镇发展受到重点关注

近年来，特色小镇建设在全国快速展开并迅速升温，至2018年有几千个特色小镇项目进入或将陆续进入建设、实施期，这些动则几十亿投资的项目，数量多、分布广。从一片叫好到各种问题渐渐浮出水面，特色小镇一直备受关注。有一些特色小镇成功运行，另一些特色小镇建设走了样，违背了建设初衷，项目触碰生态红线、房地产化倾向严重、地方政府大额度举债、造成公共资源浪费。

2017年12月4日国家发展改革委、国土资源部、环境保护部、住房和城乡建设部联合印发了《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》，明确了“两不能”和“四严”的要求。2018年4月20日，国家发展改革委印发《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》。2018年8月30日，国家发展改革委再发《关于建立特色小镇和特色小城镇高质量发展机制的通知》，针对问题进行规范纠偏，引导特色小镇健康发展。

热点七：高铁线路旅游带动效应凸显

2008年8月第一条高铁京津城际铁路开通以来，中国高铁进入第十个年头。2018年，渝贵高铁、哈佳高铁、广深港高铁相继开通运营，特别是广深港高铁开通将高铁网络延伸至香港。全国29个省会城市、180余个地级市、370余个县级市开通高铁，时速350公里的“复兴号”高铁已覆盖京沪高铁等25条线路，高铁网络日渐形成。高铁旅游迅速崛起，日渐成为旅游发展主力战场，旅游企业纷纷上线高铁旅游产品，抢占高铁旅游市场。各大旅行社推出各类“高铁游”产品，携程上线“高铁游”综合平台，美团推出“高铁+”战略，同程艺龙也围绕高铁游产品线路进行整合；洛阳、梧州等高铁沿线城市推出凭高铁票享受景区门票、住宿打折等优惠；铁路部门也开通“高铁旅游专列”，推动“高铁+旅游”融合，高铁旅游带动效应日益凸显。

热点八：制度红利再促海南旅游发展

2018年4月11日，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》（简称《指导意见》）正式发布，明确国际旅游消费中心的新定位，大力推进旅游消费领域对外开放，优化入境免签的国家范围、停留时间和人数限制，鼓励“探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票”，鼓励跨国企业、国内大型企业集团在海南设立国际总部和区域总部，着力打造跻身全球前列的营商环境等新目标、新要求，为海南旅游业的发展提供了不少令人羡慕的“制度红利”。

随后，海南省一系列举措亮相：实施59国人员入境免签政策；支持邮轮企业以东南亚、港澳台等航线为重点，推动琼港澳游艇自由行，加快琼州海峡两岸港航基础设施发展；中国旅游集团总部正式从北京迁入海口；与光大集团等大型央企以及与世邦魏理仕集团等知名外企洽谈或签署了相关合作事项……

热点九：景区门票降价仍需狠抓落实

在2018年3月的全国“两会”上《政府工作报告》要求国有重点景区降价（以下简称“降价令”）。6月底，国家发展改革委出台《关于完善国有景区门票价格形成机制降低重点国有景区门票价格的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

到“十一”前夕，共有981个景区宣布免费或降价，在降价的907个景区中，降幅超过20%的有491个，占54.1%；降幅超过30%的有214个，占23.6%。降价的5A级景区有159个，4A级景区有534个，二者合计693个，占全部降价景区的76.4%多。面对景区降价实施中存在的一些问题，需要从宣传引导、实施细则等方面加以强化，逐步实现公共资源全民共享、景区服务费用游客合理分担。

热点十：目的地营销新应用打造网红

2018年，一批旅游目的地和景区尝试使用新技术和新媒体营销自身，提升服务。基于抖音的旅游营销、基于移动旅游服务的“一部手机游云南”、面向全面旅游解决方案的飞猪升级版未来景区，均成为这一年的旅游行业热点。抖音成为旅游目的地成功营销的平台，一批旅游城市，如重庆、西安、厦门等成为抖音上的网红，旅游收入与游客量显著增长。重庆已经成为抖音上最火的网红城市，李子坝轻轨站因为抖音上很火的视频“轻轨穿楼过”，成为很多旅行社力推的重庆一日游必去的景点之一，很多游客专程去拍摄轻轨穿楼而过的瞬间。西安城墙脚下的永兴坊“摔碗酒”也被抖音捧红，“摔碗酒”配上一首《西安人的歌》，吸引“抖友”前来“打卡”。此外，厦门鼓浪屿的“土耳其冰激凌”、济南宽厚里的“连音社”和张家界的天门山等都借助抖音形成热点传播。

(责编：赵芮(实习生)、常红)