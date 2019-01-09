谢娜担任中国儿童少年基金会“关爱儿童亲善大使”

人民网北京1月9日电 1月8日，中国儿童少年基金会授予谢娜“关爱儿童亲善大使”荣誉称号。中国儿童少年基金会秘书长朱锡生向谢娜颁发荣誉证书。

近年来，中国儿童少年基金会在持续推进公益扶贫类项目的同时，扎实推进家庭亲子类公益项目，在服务家庭、家教和家风建设发挥出了积极作用。如“幸福万家?母婴1000天健康行动”为新婚育龄家庭提供教育课堂和知识读本；“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”通过为孤困儿童编织爱心毛衣，促进家庭联谊和民族团结交流。还有关注亲子共读的“阅成长计划”，传承良好家风的“善本阅读计划”，在社区、学校捐建亲子阅读馆，邀请家庭教育专家开展家庭教育巡讲、原创故事分享会等。中国儿童少年基金会希望携手谢娜，号召广大家长做好孩子的“第一任老师”、履行好家庭“第一课堂”的责任。

谢娜在接受、担任中国儿童少年基金会“关爱儿童亲善大使”时认为，家庭是孩子的第一课堂，良好的家风、和谐的家庭氛围，即是人生第一课，也是家长送给孩子最好的礼物。不论是作为一名公众人物，还是一名年轻的妈妈，注重言传身教，呼吁更多的人重视家庭教育是我们义不容辞的义务和责任，期待能有更多爱心人士一起为和谐而美好的家庭氛围共同努力。

近年来，谢娜一直投身公益，2018年为母校四川广播电影电视学院设立“谢娜奖学金”，此前也多次为家乡中江县基层学校和卫生院捐赠教育和医疗物资，还曾探望并捐助儿童复杂性先天性心脏病患儿；在云南香格里拉捐建小学等。

据悉，中国儿童少年基金会将联合谢娜于2019年推出“美好家庭”等公益项目，拟邀请家庭教育专家、演艺明星录制音频、视频，在线上传播家庭教育理念和良好家风。作为“关爱儿童亲善大使”的谢娜表示，将切实承担亲善大使的责任，定期探访孩子们，给他们送去关爱和温暖。

(责编：赵芮(实习生)、常红)