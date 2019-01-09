原标题：日本要求与韩国就《日韩请求权协定》展开政府间对话磋商

新华社东京1月9日电（记者王可佳 姜俏梅）日本二战时期强征韩国劳工案的韩方原告已向韩国法院申请扣押日方被告企业部分在韩资产，并于日前获认可。对此，日本政府9日要求韩方与其就《日韩请求权协定》展开对话磋商。

日本外务事务次官秋叶刚男当天下午在外务省召见韩国驻日大使李洙勋，向韩方提出这一要求。

日本外务省随后发表声明，称韩国最高法院针对日本企业的有关判决违反《日韩请求权协定》相关内容。声明说，日本政府此前一直要求韩方妥善应对，但韩方至今未采取具体措施。相关日本企业已于9日接到其资产被扣押的申请获认可的通知。很明显，日韩双方围绕《日韩请求权协定》的解释及实施存在争议。鉴于上述原因，日本政府决定依据该协定的有关规定向韩方提出对话磋商要求。

日本二战时期强征韩国劳工索赔权一直是韩日关系中悬而未决的历史问题之一。日方坚称，通过日韩两国1965年恢复邦交时签署的《日韩请求权协定》，韩国劳工的请求权问题已经解决，韩国民众不能再向日方索赔。

去年，韩国最高法院先后判处新日铁住金公司等日本企业承担二战时期强征韩国劳工赔偿责任，认定《日韩请求权协定》并不妨碍个人索赔请求权。此举引发日本政府强烈反应。由于新日铁住金公司并未执行法院所做出的赔偿判决，韩方原告于本月2日宣布已向韩国一家法院申请扣押该企业在韩部分资产。

日媒指出，日方此举意在施压迫使韩国政府采取具体措施，避免日本相关企业遭受损失。但现阶段尚无法预测韩方是否会同意进行有关磋商。

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