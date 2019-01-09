原标题：撤军生变 土美关系再趋紧

新华社安卡拉1月8日电（国际观察）撤军生变 土美关系再趋紧

新华社记者施春 秦彦洋

土耳其总统埃尔多安8日表示，土耳其不能接受美国对“人民保护部队”等叙利亚库尔德武装的保护态度，土方准备在叙利亚开展新一轮军事行动。当天，美国总统国家安全事务助理博尔顿在土耳其首都安卡拉同土方官员会晤，但埃尔多安未会见他。

分析人士指出，美国最近改变态度，就从叙利亚撤军设立新条件，使土美双方分歧加深，两国关系再趋紧张，这也给叙利亚未来局势增添更多不确定性。

土美分歧加深

博尔顿8日与土耳其总统发言人易卜拉欣·卡林举行会谈，他的主要目的是游说土方接受美国新提出的从叙撤军条件，并放弃对叙库尔德武装动武。

美国国家安全委员会发言人马奎斯会晤后说，博尔顿与卡林就美国总统特朗普关于美军“以适当节奏撤离叙利亚东北部的决定进行了富有成效的讨论”。

与美方表态试图淡化美土分歧不同的是，埃尔多安在执政党议会党团会议上严厉批评美方立场，称土耳其不接受美国将确保“人民保护部队”安全作为从叙利亚撤军的条件。他表示，土耳其决心清除叙北部“恐怖主义走廊”。

此前，博尔顿在6日访问以色列时曾说，美国从叙利亚撤军需要满足特定条件，包括清除“伊斯兰国”在叙残余势力以及确保美军在叙的库尔德盟友得到保护。

长期以来，土美两国在叙利亚库尔德武装合法性问题上分歧严重。土方认为“人民保护部队”是土耳其反政府组织库尔德工人党的叙利亚分支，属于“恐怖组织”。而美军一直通过库尔德人主导的“叙利亚民主军”与“人民保护部队”密切合作，打击极端组织“伊斯兰国”。

土耳其政治分析人士塞尔坎·德米尔塔什认为，上月特朗普宣布将迅速从叙撤军，这令土耳其产生乐观情绪，但这种情绪现在已经消退。随着近期美方态度的转变，土美稍有回暖的关系又重回紧张状态，库尔德问题将继续加深土美分歧。

土耳其方面认为，铲除叙库尔德武装事关土国家安全，美方要求土耳其放弃打击库尔德武装，这无疑触及了土方的红线。

叙局势变数增多

分析人士指出，土美未能就库尔德武装问题达成共识，给叙利亚未来局势发展增添了更多变数。

一方面，特朗普政府近期改变了迅速撤军的立场，称没有撤军时间表，并为撤军设立条件。据美国媒体披露，美国撤军行动尚无具体方案，撤军进程可能延续数月甚至数年。这一不确定性将令叙利亚局势更加复杂难测。

另一方面，土耳其在打击叙库尔德武装的问题上进退两难。土耳其舆论普遍认为，土耳其虽然立场强硬，但美国的明确反对无疑将使土方军事行动的阻力增大、风险上升。

土耳其中东技术大学国际关系学院院长侯赛因·巴哲认为，目前来看，土美在撤军条件的问题上很难达成共识。但是，在可预见的未来，土美发生正面冲突的可能性也不高。土耳其可能会尽可能争取美方合作，同时继续保持对叙库尔德武装的军事压力。

此外，土耳其智库经济和外交政策研究中心主任锡南·于尔根指出，认为在美国撤军后土耳其能全面接手打击在叙“伊斯兰国”残余力量的观点，目前来说是不现实的。无论从政治层面还是军事层面，只要叙利亚库尔德问题一天没有得到解决，遏制“伊斯兰国”就不是土耳其政府的优先目标。

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