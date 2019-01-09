原标题：热浪来袭 澳动物园帮动物“过暑假”

新华社堪培拉1月9日电 通讯：热浪来袭 澳动物园帮动物“过暑假”

新华社记者 白旭 潘翔越 周子寒

7日，记者在位于首都堪培拉的国家动物园看到，树袋鼠在喷泉中戏水，老虎吃上了冰激凌，鸵鸟享受冲凉的待遇……当澳大利亚遭遇热浪袭击，动物园想尽办法帮助动物们消暑。

在树袋鼠居住的区域，一只树袋鼠在喷出的水雾中闭着眼睛享受清凉，另一只则干脆坐在喷水孔上。

“目前世界上一共有10种树袋鼠，其中两种生活在澳大利亚。”饲养员布伦丹·希恩说，“树袋鼠原本生活在热带雨林地区，它们不适应堪培拉炎热干燥的气候，我们试图用喷水的方式制造出类似热带雨林的环境。”

此外，动物园还给树袋鼠准备了冰块降温，并在冰块中添加了树袋鼠喜欢的鳄梨。“它们经常会舔冰块吃。”希恩说。

跟树袋鼠待遇差不多的是老虎。饲养员凯蒂·内斯告诉记者，他们给老虎准备的冰块中冻着肉，因此老虎非常喜欢这样的“冰激凌”。

内斯已经在澳大利亚国家动物园和水族馆工作了6年。她表示，虽然以前堪培拉也会有高温天气，但是像最近连续两个星期气温常常超过30摄氏度、晚上也有20摄氏度的情况并不多见。

“我们改变了以往的作息，尽量趁着气温还没有太高的时候早一点儿让动物吃早饭。”她说。“如果老虎到水池里去泡澡，或者躺在树荫下不动，我们就不去打扰它们。”

为了保证动物健康不受高温影响，动物园加强了对动物的监控。饲养员们还会给鸵鸟冲凉降温，给考拉准备饮用水。

“其实考拉平时很少喝水，它们90%的水分都是通过吃桉树叶子获得的。”希恩说。他告诉记者，“考拉”这个词在土著语中就是“不喝水”的意思。“但是这样的高温天气，桉树叶子不一会儿就被阳光晒干了。我们怕考拉脱水，会保证树叶湿润，还准备了饮用水，考拉偶尔也会喝。”

澳大利亚近期遭遇高温天气。据澳大利亚气象局统计，2018年12月是澳大利亚有记录以来最为炎热的12月之一；悉尼、墨尔本和阿德莱德等城市当月平均气温比往年同期高出约16摄氏度，首都堪培拉12月29日的最高气温达39摄氏度。高温天气在2019年1月份仍然持续，上周末堪培拉温度达到37摄氏度。

(责编：刘洁妍、杨牧)