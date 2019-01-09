原标题：政府“停摆”陷僵局 美党争愈演愈烈

新华社华盛顿1月8日电 （国际观察）政府“停摆”陷僵局 美党争愈演愈烈

新华社记者孙丁 邓仙来 高攀

美国总统特朗普和国会民主党领袖8日晚就边境安全、联邦政府“停摆”等议题分别发表讲话，双方继续各执一词、相互攻讦。这意味着，已经进入第18天、史上第二长时间的联邦政府“停摆”仍将继续下去。

分析人士认为，白宫与国会民主党人在边境安全问题上存在根本性分歧，妥协空间不大，双方隔空喊话意在争取公众支持并施压对方。目前，朝野更关注特朗普是否会动用行政权力，绕过国会获取在美国同墨西哥边境修建隔离墙的经费。特朗普如果这样做，恐引发更大的政治风波。

相互攻讦

特朗普8日晚在白宫椭圆形办公室发表全国直播讲话，称美墨边境的 “人道主义和安全危机”正在发酵，指责民主党拒绝为加强边境安全拨款。他还说，已邀请国会高层9日到白宫会面讨论拨款问题。

此后，民主党籍的国会众议院议长佩洛西和参议院民主党领袖舒默也通过全国直播讲话对特朗普作出回应。二人严厉指责特朗普夸大美墨边境的情况，同时表示，民主党支持加强边境安全，但在方式上与特朗普有严重分歧。此外，舒默提出，分开解决联邦政府“停摆”问题和双方围绕边境安全问题的分歧，并呼吁特朗普签署相关拨款法案以结束“停摆”。

美国联邦政府自去年12月22日凌晨开始部分“停摆”。白宫和国会民主党人进行了多轮谈判，但都未取得实质性突破，核心分歧依旧是边境墙问题。

在美墨边境修建隔离墙是特朗普竞选总统时的重要承诺，也被美国舆论视为他稳固票仓、寻求连任的重要政治筹码，所以特朗普在这一问题上不肯退让。但在民主党看来，边境墙在加强边境安全上低效、昂贵且没有必要，是特朗普煽动保守派选民的“政治噱头”，因此拒绝将特朗普要求的约57亿美元“建墙费”纳入政府拨款法案中。

分析人士认为，白宫和民主党在边境墙问题上的严重分歧是联邦政府“停摆”陷入僵局的重要原因，短期内尚看不出双方有让步的可能。

紧急状态

特朗普近日多次提及要动用行政权力宣布美国进入国家紧急状态，以绕过国会，利用已拨放的军费修建边境墙。据悉，白宫律师团队正在对特朗普的这一想法进行法律评估。不过，特朗普在8日的讲话中并未提及此事。

根据美国1976年通过的《全国紧急状态法》，总统拥有宣布国家进入紧急状态的权力，以应对紧急情况，但要向国会解释这一决定具体基于哪些条款。在国家紧急状态下，美国国防部可以暂停或推迟民用工程项目建设，把资金投入到军工建设、人防工程等对国家安全至关重要的项目上。

美国专家指出，从法律角度看，特朗普有权宣布美国进入国家紧急状态，但这势必引发争议。美国战略与国际问题研究中心国防预算问题专家托德·哈里森表示，边境安全本质上是执法问题，如果特朗普执意动用军事资源，很可能被起诉。

民主党方面表示强烈反对，称南部边境上并没有出现特朗普所说的国家安全危机，因此不能宣布美国进入国家紧急状态。共和党内也有不同意见，得克萨斯州共和党籍联邦参议员约翰·科宁日前表示，由此产生的法律争端可能持续数周乃至数年，将令本就复杂的情况面临更多变数。

影响民生

近年来，美国政治极化趋势加剧，共和、民主两党之间的共识越来越少，跨党派合作空间越来越小，联邦政府“停摆”就是极端表现之一。自2018年初以来，美国联邦政府已经3次陷入“停摆”。

美国哈佛大学法学教授诺亚·费尔德曼日前撰文指出，面对僵局，两党都不愿真心实意地解决问题，这向外界释放的信号是：两党的分歧是根本性的，合作只是偶然。

除了消磨联邦政府的公信力，“停摆”牺牲的更是民众的切身利益，不仅影响到数十万联邦政府雇员和合同工的收入，加大他们的生存压力，还让许多民众无法获得本应享受的政府服务。美国《国会山》日报最新民调显示，约七成民众希望白宫和国会民主党人尽快达成协议以结束联邦政府“停摆”。

但即使此次“停摆”风波过去，两党之间的矛盾也不会就此消失。美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特在接受记者采访时表示，当下围绕边境墙的斗争很可能是未来两年白宫与国会民主党人之间关系的写照，预示着党派之争将继续加剧。

(责编：刘洁妍、杨牧)