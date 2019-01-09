原标题：韩国2018年就业人口增幅创9年来最低

新华社首尔1月9日电（记者何媛）韩国统计厅9日发布的数据显示，韩国2018年全年就业人口为2682.2万，与上一年相比增加9.7万，增幅创2009年以来最低。

数据显示，韩国2018年就业率为60.7%，失业率为3.8%。2018年韩国失业人口总数为107.3万，为2000年以来最高值，也是韩国失业人口总数连续三年超过100万。

从行业看，批发零售业、制造业和住宿餐饮业等领域就业人数呈下降趋势，而卫生及社会福利服务业和信息通信业等领域就业人口有所增加。

统计厅官员表示，就业人口增幅减少的主要原因为劳动力人口持续萎缩、汽车等制造业表现不佳、服务业结构调整等。

就业形势不佳是韩国政府面临的棘手问题之一。据韩国媒体报道，韩国总统文在寅日前表示，政府把解决就业难问题作为当前一项首要任务，中小企业占就业来源的近80%，需要发挥积极作用。

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