原标题：缅甸纪念周恩来总理访问蒲甘58周年

新华社缅甸良乌1月9日电（记者庄北宁）中缅两国人士8日在位于曼德勒省良乌地区的文化古迹胜地蒲甘共同纪念周恩来总理访问蒲甘58周年。

周恩来总理生前9次访缅，其中1961年1月8日访问蒲甘并为当地古迹捐款。缅甸民众用这笔捐款在著名的瑞喜宫佛塔旁修建了以周总理名字命名的凉亭，供民众休息乘凉。

8日，细雨绵绵。中国驻缅甸大使洪亮及夫人、缅甸宗教和文化部部长昂哥、缅中友协主席盛温昂及曼德勒省政府、良乌地区民众、良乌缅华等各界代表等聚集在周恩来凉亭，追忆周总理为两国友好事业做出的贡献。同时，中国大使馆向当地民众捐赠食物、药品等物资。

洪亮在致辞中说，周恩来凉亭是中缅友好的载体，也是中缅友好的象征，更是两国一代又一代后人发展中缅友好合作的力量源泉，希望中缅胞波友谊世代传承并不断发扬光大。

昂哥说，在中国总理周恩来先生的努力下，缅中缔造了坚固的友谊。盛温昂说，要坚决发扬两国友好传统。现在世界上很多国家加入中国倡导的“一带一路”建设中，我很高兴看到缅甸政府参与“一带一路”建设。

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