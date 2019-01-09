原标题：日本计划购岛修建自卫队和美军共用新据点

新华社东京1月9日电（记者王可佳 姜俏梅）据日本媒体9日报道，日本政府计划收购鹿儿岛南部的马毛岛，将其建成日本自卫队及驻日美军的共用新据点。

马毛岛面积约8平方公里，岛上大部分土地及设施属于日本一家民营企业，日本防卫省已与该企业就收购价基本达成一致，计划在2019年4月前的本财年内签订收购合同。

日本内阁官房长官菅义伟9日在例行记者会上说，为充实西南地区的防卫，将在马毛岛上建设自卫队设施，并进一步探讨将其用作驻日美军航母舰载机的训练地。

驻日美军航母舰载机陆基模拟着舰训练曾长期在神奈川县的厚木基地进行，因噪音等问题备受当地居民诟病，现已转移至硫磺岛进行。硫磺岛距离驻日美军航母舰载机据点远且飞行易受天气影响，美方一直要求日方安排更近的训练地点。选择马毛岛后，驻日美军航母舰载机陆基模拟着舰训练飞行距离将缩短三分之二。

早在2011年时，日美两国政府就曾将马毛岛列为舰载机陆基模拟着舰训练的候选地。

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