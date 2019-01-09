天猫精灵推“语音组网”连接协议 携手博世推出高智能音箱

人民网拉斯维加斯1月8日电（记者李晓宏）被视为窥见未来的一道窗口的年度科技盛会——2019美国消费电子展（CES）8日在拉斯维加斯拉开帷幕。去年被美国《消费技术行业展望报告》寄予厚望的智能音箱，成为今年展会的一大热点。当日，天猫精灵发布支持“语音组网”的新一代智能家居连接方案IoTConnect Kit，并与国际家电巨头博世合作，共同推出首款面向高端市场的智能音箱琪娜。

CES展会上，到处可见智能音箱的身影，众多家居产品将语音控制嵌入体内，如灯泡、汽车音响配件、吸尘器、家用安保系统等，用户不用手机，只需与智能音箱对话，就能“唤醒”智能家电的服务。

美国消费技术协会（CTA）的调查显示，智能音箱正在成为一个抓手，助推智能家居跑步进入物联网时代。

作为全球高端家电市场领导品牌，博世家电一直引领着全世界的家电潮流。在此次CES上，博世首次推出了内置天猫精灵语音交互系统的智能音箱产品琪娜，这也是博世品牌在国内推出的首个智能音箱类产品。

作为博世中国的年度新品，琪娜定位于智能家居的语音中控。目前，琪娜已经实现了与博世家电的5大品类，18种产品的语音控制。在未来，琪娜更会致力于不断优化智能家居控制的功能和体验。将语音智能控制延展到更多的品类。

天猫精灵为琪娜提供了语音交互能力和部分线上资源，作为双方合作探索中高端市场的一款智能产品，琪娜在产品设计上也做出了更多方面的差异化。得益于博世旗下专业音响品牌EV&Dynacord 90年的积累，琪娜具备360度的声场设计，呈现出突出的专业音质，内置锂电池能提供７小时的续航能力，离线唤醒词也令用户在交互时更加便捷流畅。

博世中国集团战略与业务发展副总裁刘敏表示：“琪娜的推出，让博世在原有智能家居体系的基础上，实现与外部生态伙伴更好的连接和互动，提供以用户为核心的更好体验。”

本次CES上，阿里巴巴人工智能实验室还发布了新一代智能连接服务IoTConnect Kit。

去年，阿里方面在CES上发布了智联网开放通讯协议IoTConnect，在全球率先采用了蓝牙mesh技术。

一年后，IoTConnect再次“进化”，除了具备开放通讯协议的能力外，还掌握了包括连接标准、SDK、模组、开发板和芯片库、产品库、方案库，以及产品规范、认证规范、安全规范等在内的“全栈式”智能家居连接平台的服务能力。

与去年相比，IoTConnect Kit能够为厂商提供更多样化的选择，更便捷、高效和先进的智能家居接入服务。

阿里AI labs硬件终端总经理茹忆介绍，去年8月，IoTConnect Kit已经面向部分行业进行了试点开放，仅仅4个多月的时间，超过450万台新增设备通过这一协议与天猫精灵进行连接。“目前每个月，我们平台上接入的设备数都保持了50%以上的同比增速，由于在技术方案上存在巨大的优势，IoTConnect Kit已经成为合作伙伴的首选。”

“博世五大类家电产品已经实现了琪娜音箱的语音控制，我们期待与天猫精灵一起，通过IoTConnect Kit，连接更多不同品牌的家居设备，为中国家庭创造更便捷美好的智能生活。”刘敏说。

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