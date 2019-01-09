美团牵手海外伙伴 打造末端无人配送生态网络

美团工作人员向中国驻旧金山总领事王东华介绍参展情况 。（宫欣 摄）

人民网拉斯维加斯1月8日电（记者邓圩 宫欣）当地时间1月8日第52届国际消费性电子展（CES）开展当日，首次亮相CES的中国企业美团宣布无人配送开放平台与三家全球顶级科技及设计公司达成战略合作协议，打造末端无人配送生态网络，推动新技术落地应用，加速无人配送行业发展。

当地时间8号下午，美团在CES搭建的“智慧城市”展区，宣布无人配送开放平台与三家全球顶级的科技及设计公司，分别为法国法雷奥集团、美国Nvidia公司、意大利意柯那设计集团达成战略合作协议，这是美团无人配送开放平台首次引入海外战略合作伙伴，打造末端无人配送生态网络，推动新技术落地应用，加速无人配送行业发展。

据介绍，目前，美团无人配送车已经先后在北京首钢园区、东直门来福士、雄安新区、深圳联想大厦等室内外多场景进行测试运营，通过自动驾驶、高精建图、远程遥控等技术应用，打通智能交通、楼宇、电梯等环节，适应外部道路、封闭园区及室内楼宇等多种配送环境。

美团无人配送总经理夏华夏表示，无人配送是一个需要产业链上下游一同协作解决的系统问题。未来，美团启动的战略合作伙伴计划，也将进一步加速无人配送在更多的生活场景中落地，推动人们生活的便利化、智能化，让科技创新真正惠普大众。

(责编：刘洁妍、杨牧)