法国经济学家：2019年法国将是艰难的一年

人民网巴黎1月9日电（记者龚鸣） 根据法国统计与经济研究所（INSEE）的最新数据，预计2018年法国经济增速将下调至1.5%，与2017年2.3%的增速相比，这一成绩十分不如人意。另据预测，2019年法国经济仍将继续放缓，最高增速不超过1.5%。与此同时，在“黄马甲事件”沸沸扬扬的当下，法国政府信誉骤降、财政赤字进一步恶化以及不稳定的国际经济形势给法国未来的经济增长埋下了隐患。近日，法国经济学家、巴黎欧洲高等商学院教授让-马克·达尼埃尔接受记者采访，对2018年法国经济的表现以及2019年的经济展望进行了解读。

“经济增长需要从两个角度考虑，一是增加投资，法国政府2018年取消了巨富税，试图刺激家庭投资，但是没有收到预期的效果；二是改善就业，法国政府试图减轻招聘限制，增加就业的自由度和灵活性，但是在这一方面也没有实质的进展。”达尼埃尔解释道，2018年法国经济表现不佳另一个原因在于经济周期，世界经济增长都进入萎缩的周期阶段，很多企业开始寻求投资回报、收回投资，比如汽车行业，包括美国通用汽车、意大利菲亚特、日本日产等开始大规模的裁员。达尼埃尔认为，政府的经济政策可以说无功也无过，因为35小时工作制拉低了工作时长，加上经济周期的影响，所以经济不会有长期的增长。

达尼埃尔表示，此外还有油价和信心的问题。马克龙上台以来，油价上升导致生产成本增加，2018年法国石油账单同比增加130亿欧元，再加上欧元比较疲弱，所以经济增速放缓。2018年法国经济开局不利，年终又以残局收场，尤其是“黄马甲事件”不仅拉低了消费，更是显示出法国政府无力控制局面，因此消费者和投资者的信心将进一步降低。这一点与INSEE的研究结果十分吻合。数据显示，法国家庭消费的信心指数从年初的104分跌至92分（以平均数100分为标准），商业信心指数也从111分下跌到了102分。

对于法国2019年的经济发展趋势，达尼埃尔介绍道，很多机构预测增速一般是在1%到1.5%之间，法国预算法案制定了1.7%的目标，但几乎是无法实现的。达尼埃勒预计增速将保持在1%左右，最高不会超过1.3%到1.5%。“一般经济放缓时，国家会增加预算，可以预见，法国财政赤字将会进一步加剧。”达尼埃尔说，这一点已经引起了很多欧洲国家的不满，希望法国遵守欧盟关于财政赤字率低于3%的红线规定。为平息“黄马甲事件”，法国政府开出了一系列提升购买力的措施，账单高达10亿欧元，势必加剧政府的债务压力，INSEE预计法国财政赤字率将从2.7%上升到3.2%，再次超出欧盟警戒线。

对此，达尼埃尔表示，政府的相关承诺，如取消油价上涨、加班费免税、降低部分普遍社会捐金、上涨最低工资等，将在一定程度上刺激经济增长。但是，法国消费者购买力的提升对刺激法国经济增长的作用有限，反而是法国的贸易伙伴更为受益。“法国购买力提升的直接结果是进口增加，因为法国工业失去了竞争力，无法满足法国消费者的需求，这是长期以来的问题。”达尼埃尔说，目前比较积极的信号是油价下跌，企业和家庭都将从中受益。此外，欧洲央行已经决定维持利率不变，未来还有可能加息，与美联储保持同一个步调。

马克龙上台以来锐意改革，但是最终的改革成果究竟如何，对经济增长又有什么影响呢？对这一问题，达尼埃尔表示，很多改革在推进的过程中往往失去了方向，改革到了一定阶段后很多人开始迷茫，不知道如何继续。以劳动法改革为例，这一改革放宽了裁员限制，尤其是限定了解雇赔偿。但是劳动法是法律工具，决定权在谁手里却没有清晰的界定。法国裁员往往有很多中间环节，比如工会、劳资调解委员等介入谈判等，法官不一定说了算。达尼埃尔认为，劳动法改革目前还没有产生实际的效果。

此前，法国政府为2018-2022年制定了发展目标，一是失业率降至7%，二是实现收支平衡。这在达尼埃尔看来，政府没有考虑经济周期的影响，因此目标难以实现。对他来说，刺激经济增长最有效的措施是取消35小时工作制以及延迟退休年龄到65岁。达尼埃尔说，法国政府也有意刺激法国人的工作积极性，比如采取了加班费免税的措施，也正在尝试退休金改革，但是法国劳动力市场上技能型人才的缺乏也是一大问题。一项调查显示，30%的法国企业主都表示企业最大的难处是缺乏合格的员工。“法国目前在不断增加就业培训的投入，但是却搞错了方向。我们不需要拿着研究生文凭的大学生，而是更多技能性工人。就业培训不是提高培训水平，更应该注重培训的内容在于技能，而非通识教育。”达尼埃尔说。

“2019年对法国和欧洲来说都将是艰难的一年。”达尼埃尔总结道，未来一年有很多不确定性，比如英国脱欧、德国经济增速骤降等将产生持续影响，欧洲议会选举可能改变法国政局。从全球范围来说，世界经济增速也在减缓，还有中美经贸摩擦、保护主义、油价浮动等风险因素。达尼埃尔说，全球生产价值链已经深度融合，保护主义不是明智举措。未来还应着力化解油价上涨的可能性，找到其他的替代能源。

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