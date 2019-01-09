外交部谈“中国—中东欧国家地方合作年”成果

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷主持今日例行记者会。

实录如下：

问：请问此次中美经贸磋商是否已经结束？能否透露磋商的结果？更高层级的磋商将在何时、何地举行？

答：我可以确认，中美经贸磋商已经结束。相信磋商结果很快就会发布。

至于下一轮磋商什么时间、如何举行，也许发布的消息里会有。

问：1月8日，马达加斯加高等宪法法院公布总统大选正式结果，拉乔利纳以55.66%的得票率当选马达加斯加新一届总统。中方对此有何评论？

答：我们注意到马达加斯加高等宪法法院已经公布大选结果，我们祝贺拉乔利纳先生当选马达加斯加新一届总统。

作为马达加斯加的友好国家，中方一贯重视中马关系发展，愿同马达加斯加新一届政府携手努力，深化共建“一带一路”合作，落实好中非合作论坛北京峰会成果，推动中马全面合作伙伴关系不断迈上新台阶。

问：美方官员表示本轮中美经贸磋商进展非常顺利。中方是否也认为磋商是成功的？

答：我刚才已经说了，正式结果很快就会出来。请大家稍安勿躁，等待正式发布的消息。我相信，如果是一个好的结果，不仅对中美双方都有利，对世界经济也会是好消息。

问：今天上午，“中国-中东欧国家地方合作年”举行闭幕式。你怎么看中国和中东欧国家过去一年在地方合作方面取得的成果？

答：地方交流合作是“16+1合作”的重要组成部分，加强中国-中东欧国家地方合作是17国领导人达成的重要共识。2018年是“16+1地方合作年”。一年来，我们同有关中东欧国家一道，积极促进地方交流合作，成功举办了第四次中国－中东欧国家地方领导人会议，期间中方4个省份和中东欧国家17个地方省市成为16+1地方省州长联合会新成员。同时，16+1各国地方政府积极参加各领域务实合作，在园区建设、经贸、科技、教育、人文等领域取得积极进展。现在，中国同中东欧国家结对的友好省州、城市已经超过160对。

实践证明，“16+1合作”只有扎根地方，才能汲取更多养分。我们将认真总结“16+1地方合作年”的成功经验，同中东欧国家共同努力，进一步实现优势互补、互利共赢，积极打造“16+1合作”新的局面。

问：有消息说中美经贸磋商延长一天进行，你能否确认？一些媒体分析认为，超时谈判表明谈判比预想的要艰难。你对此有何评论？

答：中国商务部新闻发言人宣布的是，中美经贸磋商于7日和8日举行。我可以证实的是，根据双方达成的共识，中美经贸磋商确实适当延长了。但是不是时间延长就一定意味着磋商是艰难的过程？我只能说，磋商肯定需要双方都付出努力。磋商时间延长也可以说明双方确实是很认真地在进行磋商。

问：你能否证实习近平主席会见了朝鲜最高领导人金正恩？双方讨论了什么内容？

答：金正恩委员长是应习近平总书记、国家主席的邀请对中国进行访问的。习近平总书记、国家主席肯定要和金正恩委员长会见、会谈。有关具体情况，请大家等待正式发布的消息。

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