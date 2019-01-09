“忘记”通知 美国降低欧盟外交地位级别

人民网讯 据今日俄罗斯网报道，德国一份报告显示，去年年底，美国在没有通知欧盟的情况下，降低了欧盟驻美使团的外交地位级别。

据Deutsche Welle报道，2018年10月下旬11月初，欧盟外交地位级别被调降为“国际组织”。

这一变化在去年12月初，前总统乔治·赫伯特·沃克·布什的国葬中表现得十分明显。

在典礼上，欧盟驻美大使大卫·奥沙利文没能像往常一样被安排进前20或者30名，而被安排到150多名外国代表中。

在发现这一状况后，欧盟外交官联系了美国国务院，美国国务院回应说，忘记通知有关降级的消息。 据报道，奥沙利文恢复了往常一样的地位，虽然可能是暂时性的。

欧盟代表团于2016年被奥巴马政府授予国家大使馆地位。除了明显的怠慢，如果这次特朗普政府关于欧盟降级态度是永久性的，就意味着欧盟外交人员将具有较低的外交地位，并且很难与美国官员接触。

在特朗普政府的领导下，因欧盟的贸易政策，美国与欧盟的关系已明显下降，以至于特朗普在5月份将欧盟列为美国的“敌人”。

特朗普在很多问题上与欧盟意见不一致，比如他对英国脱欧的支持、退出巴黎气候协定及伊朗核协议。

美国国务院尚未对降级做出正式评论。 （赵芮）

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