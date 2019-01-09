美参众两院反驳特朗普首次总统办公室讲话

当地时间2019年1月8日，美国总统特朗普首次在白宫椭圆形办公室就边境问题发表全国讲话。他在讲话中指出，美国南部边境的人道主义和安全危机正在加剧。据悉，演讲的目的为呼吁强化边境警备的重要性，再次呼吁国会为建设边境墙拨款，并寻求民众的理解。（东方IC版权图片，请勿转载）

人民网讯 据美国有线电视新闻网报道，当地时间1月8日晚9时，美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室向全美民众发表黄金时段讲话，力陈建造边境墙的重要性。但在特朗普发表讲话几分钟后，众议院议长佩洛西和参议院民主党领袖舒默即在广播上就部分政府关门事件对他进行指责，目前政府关门已持续18天。

去年，政府25%的预算没有得到有效的利用。如今特朗普接二连三的发言表明，国会对特朗普坚持的边境墙不予支持，特朗普也不愿对民主党妥协，僵局还将持续。

在政府关门期间，大约有80万人拿不到薪酬，这影响到国土安全部、司法部、财政部等，以及食品药品监管局、环境保护署等诸多机构的正常运转。

佩洛西表示，特朗普已经给美国民众带来了伤害，必须停止制造危机，必须重新开放政府。

上周，民主党控制的众议院通过了一项重新开放政府的法案，并未涉及为边境墙提供资金。8日佩洛西和舒默敦促特朗普签署。

舒默表示，应该将政府关门与边境安全的争论分开。按照程序重新开放政府，同时可以继续关于边境安全的争论。他还说：“民主党和特朗普都希望加强边境安全，但是，特朗普所谓的最有效办法即修建边境墙，我们强烈反对。”

但预计特朗普很快会否决他们，参议院多数党领袖麦康奈尔并没有将众议院的法案付诸表决。肯塔基州共和党议员认为，整场争斗已用了超过“十分之一的政府开支”，并指出2006年民主党曾支持建立边境墙，这只是双方的政治矛盾罢了。

目前尚不清楚这场僵局将如何得到解决。随着政府关门的持续，民调显示，大多数公众反对修建边境墙，并指责政府的关门。

皮尤研究中心的数据显示，2018年前11个月约有416000人对美墨边境表示担心，虽然这达到了2014年以来的峰值，但还是比过去30年间大多数年份要低很多。（赵艳）

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