中远海运阿布扎比码头正式开港

由中远海运集团下属中远海运港口有限公司与阿布扎比港务局合资经营的阿布扎比哈里发港二期集装箱码头开港仪式10日举行，标志着中国和阿联酋“一带一路”项目合作跃上新台阶。

中国国家发展和改革委员会副主任宁吉喆在开港仪式上致辞说，“中远海运阿布扎比码头”开港仪式具有重要的里程碑意义，为“一带一路”合作画下浓墨重彩的一笔。双方共同的合作意愿和良好合作基础，将为未来双边关系的发展与深化提供巨大空间和广阔前景。

阿联酋国务部长兼阿布扎比港务局主席苏尔坦·贾比尔在发言中指出，该码头开港是阿中长期友好合作的又一重大成果。阿布扎比港务局和中远海运港口合作发展哈里发港将强化阿联酋作为全球贸易的重要支点地位，增进阿联酋经济多元化，进一步合作共建“一带一路”，促进全球互联互通。

中国交通运输部副部长何建中在致辞中表示，该码头的建成，是中阿港口航运业落实两国共建21世纪海上丝绸之路的最新成果，相信双方企业将继续精诚合作，进一步提升阿布扎比哈里发港的运输能力，把该港打造成中东地区主要集装箱门户口岸和重要枢纽港口，更好地服务贸易往来和经济发展，造福当地社会和民众。

2016年9月，中远海运港口有限公司全资附属公司——中远海运阿布扎比公司与阿联酋阿布扎比港务局签署特许权协议，双方共同合资经营阿布扎比哈里发港二期集装箱码头，中远海运阿布扎比公司拥有合营公司的控制性股权。中方获得1200米岸线，其中800米已建成，年处理能力240万标准箱。（记者 苏小坡）

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