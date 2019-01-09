蚂蚁金服助力巴基斯坦上线首个区块链项目

人民网伊斯兰堡1月8日电（记者 丁雪真）8日，由蚂蚁金服提供技术解决方案的巴基斯坦-马来西亚区块链跨境汇款项目举行启动仪式，标志着中巴两国在科技金融领域的交流合作进一步深化。

巴基斯坦国家银行行长塔里克·巴杰瓦在致辞中感谢中方对推动巴基斯坦的数字和金融普惠事业所做出的重大贡献。他表示，这次合作表明中巴合作已从基建等传统领域扩大到科技金融行业。区块链汇款服务是使用新技术改变巴基斯坦金融服务格局并带来突破的大胆尝试，新技术将为在马来西亚工作的巴基斯坦人民带来更加便捷、安全的跨境汇款体验。

“对当地人来说，金融服务未来会像巴基斯坦人民爱吃的烤馕饼一样，随时随地，无处不在，饿了就能吃到，成为日常生活的一部分，”蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋说，“这就是我们想做的，用技术帮助合作伙伴，为当地人民带去便捷、带去普惠。”

据了解，该项目是南亚地区首个区块链跨境汇款项目，也是中国移动支付技术落地巴基斯坦后的又一重要成果。去年3月，蚂蚁金服入股挪威Telenor集团在巴基斯坦的子公司TMB，共同打造当地版“支付宝”，实现了从线上到线下扫码以及小额贷款的破冰。目前，巴基斯坦的“支付宝”——Easypaisa已经发展为当地最大的电子钱包，拥有2000万用户。

(责编：赵芮(实习生)、杨牧)