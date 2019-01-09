国家电网：共享技术标准 网连丝路情谊

在国家电网中电装备公司承建的埃塞俄比亚变电站项目上，有一对非常能干的师徒，师傅是中国人，徒弟是一名埃塞小伙子，中文名叫温弟。

“2012年前后，埃塞俄比亚的起重机吊装司机几乎没有，我当时所在的工程非常紧缺这个工种，一次机缘巧合发现了这个小伙子，他精干、头脑灵活，关键是品质踏实，毫不犹豫就把他拉到我所在的吊车班。”尹建业师傅谈到温弟，难掩脸上喜悦。

“中国企业不远万里来帮助我们修建工程，帮助我们提高经济水平，改善我们的生活质量，中国朋友付出的辛苦比我们埃塞人都不知多了多少倍。我要把学到的技术用好，好好工作，才对得起我师傅。”温弟对师傅深怀感恩。

2015年12月，这个由中电装备公司承建的“超级工程”建成竣工，工程顺利建成，成为中国和埃塞俄比亚两国传统友好、深化经贸合作的重要见证。

近年来，围绕“一带一路”建设，国家电网发挥自身优势，积极推进技术、装备、标准、人才、文化全方位“走出去”，带动当地经济社会发展的同时，搭建起民心相通的桥梁，有力助推了“一带一路”建设。

50度下的埃及：不停电很重要

“在用电高峰期，能够十几天不停电，简直就是奇迹！”许多埃及人发出了如此的强烈感慨。

埃及，是我国通往非洲国家和阿拉伯国家的重要门户。埃及的夏天，炎热难耐。常年50度以上的高温让外出劳累一天的人们回到家，迫切的需要打开空调、电扇来降温，而老旧的电网却无法承担如此巨大的用电负荷，频繁的停电总会不约而至，已经严重影响居民的基本生活。

“不停电”已经成为了埃及人民的迫切需求。“供电稳、不断电”成为一直困扰埃及政府的老大难问题。然而随着“一带一路”建设推进，“中埃产能合作”实践合作的成功开展，这个困扰正在逐步解决。

埃及EETC500千伏主干网升级改造输电工程（供图：国家电网公司）

2016年的夏天，中国国家电网公司与埃及国家输电公司共同建设的EETC 500千伏 输电工程第一阶段约120千米输电线路按期顺利完工。EETC500千伏输电工程包含总长达1210千米的15条输电线路，被认为是埃及历史上规模最大的输电线路工程。15条线路犹如一条条巨龙沿着宽阔的尼罗河自北向南贯穿埃及，旨在尼罗河三角洲区域实改善人民生活，升级若干老旧电网线路，并沿尼罗河建设新的输电线路铁塔。

与此同时，这种变化不仅发生在埃及的城市，还扩散到了埃及广大且较为落后的农村各处。作为农业大国，相较城市的阶段性断电，农村地区表现出停电的时间更长、次数更频繁的现象。当新建成的输电线路将电能从发电厂源源不断地输往埃及的各地变电站之后，稳定的电能也迅速开始为埃及农民的生产、生活用电提供了强有力的保障。

“这个工程对促进中埃友谊、产能合作和经贸往来意义重大，建设标准高、质量好，对中埃双方进一步深化产能合作起到了示范作用。”在现场考察了埃及EETC工程建设情况后，中国驻埃及大使宋爱国对现场施工作业和安全质量管理给予了高度评价。

埃塞俄比亚工地上的跨国师徒情

在中电装备公司承建的埃塞俄比亚GDHA500千伏输变电工程变电站起重机吊装班，有一对非常能干的师徒，师傅是中国人，徒弟是一名埃塞小伙子。徒弟的中文名叫温弟，是项目部有名的起重机吊装技术能手，身上有着典型的非洲特色——皮肤黝黑、心地善良、踏实肯学。

“徒弟”温弟的阳光笑容（供图：国家电网公司）

说到这位非洲徒弟，不得不提到他的师傅，今年56岁的尹建业。尹建业1977年参加工作，是位老送变电人，在电气施工、吊车吊装方面有着精湛的技能水平和丰富的工作经验，人称“尹一吊”，意思是他操作起重机从来不用演练，都是一次精准到位。

尹师傅2002年就来到埃塞俄比亚参加项目建设。10多年来，他最引以为傲的就是收了个非洲好徒弟温弟。

“2012年前后，埃塞俄比亚的起重机吊装司机几乎没有，我当时所在的工程非常紧缺这个工种，一次机缘巧合，在同一个项目上发现了这个小伙子，他精干、头脑灵活，关键是品质踏实，毫不犹豫就把他拉到我所在的吊车班，从此便与他结下了不解之缘。”尹建业师傅谈到徒弟，难掩脸上喜悦。

自被尹建业发现并“拉”到吊车班后，温弟被这份新工作激发了强烈的热情， “这是一项非常有挑战的工作，而我喜欢挑战。” 他说。

2013年4月，温弟跟随尹建业来到位于埃塞俄比亚奥罗米亚州Holeta镇的GDHA500千伏变电站施工项目部。在该工程建设的两年多时间里，温弟的吊车技术从无到有，就把15吨到30吨位的起重机吊装技术学了个有模有样。在变电站施工项目部，温弟将学到的起重机吊装技术发挥到极致，和其余两名中国吊车司机一起承担着整个变电站钢架构、电气设备的吊装工作。

温弟表示，工作之余他会和师傅一起学习中文和当地语言，遇到假期还会相约去当地的博物馆、风景区旅游，甚至还学会了包饺子。他想将来有机会，一定要去趟中国，登长城，到少林寺感受下中国武术。

“中国企业不远万里来帮助我们修建工程，帮助我们提高经济水平，改善我们的生活质量，中国朋友付出的辛苦比我们埃塞人都不知多了多少倍，帮我们搞经济建设是为了我们更好的生活，我要把学到的技术用好，好好工作，才对得起我师傅。”温弟说。

2015年12月，这个由中电装备公司承建的“超级工程”建成竣工，电压等级、输电距离、建设规模均创东非地区之最，成为埃塞俄比亚境内最为重要骨干输电网。2016年5月，工程被埃塞俄比亚政府命名为“爱国教育基地”。工程顺利建成，成为中国和埃塞俄比亚两国传统友好、深化经贸合作的重要见证。

“发电又修路，助力致富”老挝饭店现汉字招牌

老挝境内80%为山地和高原，且多被森林覆盖，国家电网承建的巴俄——帕乌东输变电项目就位于这片“屋脊”之上。老挝国家电力公司输变电部主任布明曾这样评价：“这是一家有社会责任感的企业，在众多不利的环境下严格按照里程碑计划执行项目，同时还能够为积极改善山区人民的生活做出如此大的贡献，为你们点赞。”

为何如此？当属巴俄项目建设沿线经过的地方，项目部都会尽力帮助村民修路。“当我们看到离塔位不远处有两户人家时，计划将路修通，以方便他们出行，可是却早遇到当地村民叫停了正在作业的挖掘机。”施工人员介绍说，“一开始他们认为是我们在建的工程要破坏他们的农田，后来经过翻译沟通解释，误会自然化解了，取而代之的是将家里做好的糯米饭和水送给我们。”

往后只要雨季来临前，当地村民都会自发地对修好的道路进行维护，确保不会被雨水冲坏。而现如今沿着这条线路行走，会不时发现路边新开的小卖铺、餐馆比比皆是，且多数餐馆都会挂着带有汉字“饭店”的招牌。其中一家餐馆的老板，每遇项目部人员都会动情的说道：“这不仅仅是一条临时道路，这是一条致富之路，希望之路和梦飞翔之路，有了这条通往外面的路，我们广大山区的人们就能体会到外面精彩的世界。”像这样的故事还有很多，中电装备公司默默奉献着，不光高质量的完成本职工作，还帮助改善当地的教育、医疗等环境，散发着中国企业的优秀品质。

目前，国家电网中电装备公司已同埃及、埃塞俄比亚、墨西哥、阿根廷、土耳其、巴西、沙特、伊朗、尼日利亚、缅甸、老挝等40多个国家建设或洽谈项目合作，覆盖非洲、东亚、南亚等地多国。

“一带一路”建设给各国经济发展带来机遇，是各国共同受益的重要国际公共产品。国家电网公司持续在“一带一路”沿线国家开展输变电领域建设和产能合作，用真切的诚意和高标准的技术促进当地经济增长，创造更便利的联通条件，造福沿线各国和各国人民。

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)