中国水电人 逐梦“海外三峡”

这几天，有个消息让中国水电人很是兴奋。

几内亚最近发布了国家货币几内亚法郎2015年新版。新增20000面额钞票的背景图案，是几内亚凯乐塔水利枢纽工程的整体形象。这项工程是由三峡集团所属的中国水利电力对外公司总承包进行建设的，被誉为几内亚的“三峡工程”。

据悉，由中国公司承建的海外项目正式运营前便成为流通货币上的图案，在世界尚属首次。可以说，这是中国水电“走出去”获得认可的一个缩影。

水电行业“走出去”步伐稳健，赢得多方认可

近年来，中国水电响应国家“走出去”发展战略，利用多年水电开发形成的技术、产能优势，以及中国金融机构的资金配套实力，积极参与全球范围的水电开发，赢得了众多水电开发国家的信赖和认可。

截至目前，中国水电行业已先后与80多个国家建立了水电规划、建设和投资的长期合作关系。以中国三峡集团、中国电建、中国能建等为代表的中国水电企业已成为推动世界水电发展的重要力量。

和凯乐塔水利枢纽工程一样，在“一带一路”沿线国家，三峡集团还成功建设了马来西亚槟城供水项目、巴基斯坦曼格拉大坝加高工程、哈萨克斯坦玛依纳水电站等一大批重点项目，既造福了当地的百姓，也树立了中国水电企业优质的品牌形象。

水电全产业链达国际水平，成为我国最具竞争力产业之一

中国水电历经几代人的努力，从小到大、从弱到强，特别是在改革开放后，随着电力体制改革的推进，实现了高速发展。三峡工程正式开工建设的20多年里，“三峡品牌”更是助力中国水电产业突飞猛进，实现了在世界水电行业中从“跟跑者”到“并行者”再到“引领者”的飞跃。

2014年，中国水电装机容量历史性突破3亿千瓦，居世界第一。从0到1亿千瓦，中国水电走了92年；从1亿千瓦到2亿千瓦，中国水电只用了不到6年；从2亿千瓦到3亿千瓦，中国水电仅用了4年时间。目前，全球水电站按装机容量排名，前10名中有5座在中国；全球70万千瓦及以上的巨型机组，也有半数在中国。

水电装机遥遥领先，背后是我国的水电开发技术也走到了世界的前列。通过三峡工程和金沙江向家坝、溪洛渡等工程建设，我国水电重大装备制造业实现了跨越式发展，水轮发电机组设计制造能力由30万千瓦级提升至70万千瓦级。大型水电站的建设推动大容量、远距离、高电压输电技术屡攀高峰，推动我国电网建设技术不断进步。

目前，我国从水电技术、工程建设到装备制造全面达到了国际水平，形成了在水电领域的规划设计、开发建设、运营维护、资本运作全产业链整合的优势。水电已经成为我国工程技术能力发展中最具竞争优势的产业之一。

从工程承包到投资运营，不断向价值链高端跃进

中国参与国际水电开发历史由来已久。但在早期，我国水电企业大多以工程承包商的角色参与其中，主要是出口劳务，赚取外汇，只参与建设，不参与投资。如今，我国水电企业已从对外劳务合作、单项工程承包，发展到工程建设承包加融资总承包，以及项目投资运营，不断向价值链高端跃升。

在投资与建设环节积累了丰富经验的基础上，以三峡集团为代表的中国水电企业开始全面整合投资开发、国际工程设计与建设、电站运营和咨询全产业链业务，实现资源的全球化配置，为海外客户提供“一揽子”解决方案。

独行快，众行远。几内亚凯乐塔水利枢纽工程，总承包方虽然是三峡集团旗下的中国水利电力对外公司，但参与项目建设的却包括黄河勘测规划设计有限公司、中电建水电三局等国内多家设计、制造、监理和施工单位，堪称中国水电企业整合上下游产业链编队出海的典范。

从工程承包到投资运营，从单环节业务到全产业整合，从单打独斗到编队出海，从“跟随者”到“引领者”，中国水电行业致力于打造“走出去”的升级版。

作为民族复兴的标志性工程，三峡工程是中国水电人的骄傲。如今，在建设“海外三峡”的进程中，中国水电人在追逐着新的梦想。

《 人民日报 》（ 2015年05月21日 02 版）

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)