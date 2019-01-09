【一带一路·合作共赢】电力建设“中国制造”获拉美市场认可

央广网北京6月15日消息（记者张筱璇）据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，在电力建设领域，“中国制造”在拉美获得广泛认可，上个月，中国电力建设集团有限公司成功签署了阿根廷高查瑞光伏项目协议，这是“一带一路”国际合作高峰论坛的重要成果，也是两国企业积极推动“一带一路”共同繁荣的具体举措。20

从2011年最初进入阿根廷市场，到2017年阿根廷最大光伏电站项目高查瑞光伏项目签约，中国电建集团，已经在阿根廷耕耘了6年。在此之前，中国电建第一次叩开拉美市场的大门，要从2009年谈判签约的厄瓜多尔科卡科多-辛克雷水电站说起。

按照2009年10月正式签署的项目合同，除了并不宽裕的施工期限，中方还需满足厄方劳务比例、服务分包、技术输出等诸多要求。2016年11月，辛克雷水电站在合同工期内宣告完工。大型水电站的落成，改善了厄瓜多尔曾经高度依赖火力发电和外国进口的能源结构。

“中国速度”赢得厄方赞许，“中国制造”在当年4月的调试阶段，就经受了7.8级大地震的考验，并在震后提供临时供电。

中国电建集团国际工程有限公司厄瓜多尔分公司总经理刘爱生：其实当时我们还在调试阶段，我们没有必要这么做，但是考虑到地震特殊情况，我们还是把机组能投（入发电）的都投了。其实我们是冒了风险。

从2009年到如今，随着大大小小的发电站在拉美一个个谈成开工，中国水利水电第十四工程局，把美洲区域部设在了位于厄瓜多尔首都基多的中国电建办公楼内。如今，字继权在水电站建设期间招募的当地员工，有不少成为了中国电建的长期雇员。

字继权：拉美有个好处，除了巴西（讲）葡萄牙语以外，剩下基本上大家都是讲西（班牙）语。这儿的员工，我把他带到别的国家，他沟通交流也没问题。这儿（厄瓜多尔）是一个立足点，我们是从这儿打开市场的。

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