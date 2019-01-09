中远海运集团巴拿马轮圆满完成巴拿马扩建运河首航

6月26日，举世瞩目的巴拿马运河新船闸开通启用仪式隆重举行，中远海运集团旗下的中远海运巴拿马轮成为第一艘、也是当天唯一一艘通过新建船闸的新巴拿马型船舶而被载入国际航运史册。巴拿马运河是世界上最重要的航运要道之一，此次巴拿马运河的扩建工程是巴拿马运河1914年开通以来最大的一次航道拓宽工程，反映了经济全球化背景下船舶大型化的发展趋势，是全球海运基础设施的重要升级。运河扩建成功，将促进亚洲与美洲、太平洋与大西洋之间的贸易往来，将在一定程度上改变世界海上贸易运输的格局。

当地时间6月26日上午，中远海运巴拿马号由大西洋一侧AGUA CLARA新船闸缓缓驶入。在这一侧举行的首航船舶欢迎仪式上，巴拿马运河管理局局长吉哈诺代表巴拿马总统向中远海运巴拿马轮颁发了纪念牌。中远海运集团董事长许立荣代表中远海运集团向巴拿马总统巴雷拉赠送了中远海运巴拿马号模型。巴雷拉总统向许立荣董事长授予新运河开通纪念银牌。

当地时间下午，中远海运巴拿马轮顺利通过了位于太平洋一侧的COCOLI新船闸，驶入太平洋，完成了首航巴拿马扩建运河的壮举。在场的嘉宾和巴拿马民众代表上万人共同见证了新巴拿马型船首次穿过新建船闸的历史时刻。

中远海运董事长许立荣在仪式现场接受记者采访时说，扩建启用不仅是巴拿马运河自身发展的大事，更是国际航运业发展的里程碑。对获选成为巴拿马运河扩建后通过的首艘船舶感到荣幸。中远海运目前是全球综合运力最大的航运企业，是巴拿马运河的重要客户。运河拓宽后，中远海运拥有的众多新巴拿马型船只，包括大型集装箱船、散货船和油轮等，将可以通过巴拿马运河，为全球客户提供更加具有竞争力的服务。同时，中远海运也是巴拿马运河的重要建设者，中远海运旗下的中远航运船舶承担了扩建工程中价值高、难度大的船闸运输，彰显了中远海运在世界特种货物运输领域强大的综合实力。??许立荣表示，作为植根巴拿马多年的航运企业，未来中远海运还将继续积极推动中国与巴拿马之间的经贸合作，并作为经济全球化的参与者、助力者，积极打造为全球经贸服务的海洋运输通道和物流通道，成为中国经济走向全球的重要支撑，推动全球贸易的快速发展。

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