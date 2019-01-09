中国特高压：“连接”世界的新名片

在巴西广袤的亚马孙雨林中，一基基高耸的铁塔翻山越岭，铁塔之上，一条条银白色的输电导线架空穿梭，这就是巴西美丽山特高压输电项目，建成后可将巴西北部的水电资源直接输送到东南部的负荷中心，给当地近1600万人带去“光明的希望”。

美丽山特高压二期项目是国家电网有限公司在海外首个独立中标的特高压输电工程，实现了中国特高压输电技术、电工装备、工程总承包和运行管理一体化“走出去”，也是国家电网有限公司推进“一带一路”建设和国际产能合作的重要实践。

破解能源发展难题

2017年9月1日，巴西矿产和能源部部长费尔南多在北京人民大会堂，向中国国家电网有限公司董事长舒印彪正式颁发巴西美丽山水电送出特高压直流输电二期项目开工许可证。20多天后，巴西美丽山水电站特高压输电项目开工仪式在里约换流站建设现场举行。这是中巴两国电力能源领域合作的新里程碑。

巴西地域辽阔，全国近80%的电力需求是由大型水电站提供的。巴西的水电资源集中于西北部，而负荷则集中在东南部大城市。如何解决能源分布与负荷分离的矛盾，是巴西能源界一直探索的问题，而中国的经验给出了答案——建设特高压工程，实现“北电南送”。

美丽山项目不仅能解决电源与负荷不匹配问题，还可以带动当地电源、电工装备和原材料等上下游产业升级，为振兴巴西经济提供有力支撑。因此，该项目不仅得到巴西政府的肯定与支持，也引起南美洲、中美洲国家的普遍关注，为特高压技术服务中南美洲提供了示范，也成为中国企业走向世界的又一张“新名片”。

确保安全稳定运行

“一条条银线架起后，我们更要考虑如何确保线路的安全稳定运行。”中电装备公司事业部总经理兼项目负责人于乃春告诉记者，“为防止美丽山二期项目投运后两回直流无法兼容运行，换流站工程总承包项目部多次组织国内研发、设计、设备制造技术力量赴巴西，开展项目协调控制策略技术交流讨论，形成了主控程序方案。这使得项目首次在送端换流站共用交流母线的情况下，实现一、二回协调稳定控制，提高了系统的运行可靠性及稳定性”。

项目启动时，国家电网有限公司提出“技术先进、国际一流”的目标。工程项目部组织国内外权威设计专家进行初步设计评审，保证项目设计和建设水平。

按照既定目标，巴西美丽山二期工程换流站可用率的保证值为99.5%。如何确保99.5%的实现？项目部的答案是：多措并举、综合施策。他们要确保换流变压器的绝缘、温升、损耗、噪音、过负荷能力以及组部件等设计要求均严于国内同等级别设备，其核心参数的试验数据均优于设备技术规范要求。同时，换流变压器研制需要综合考虑海外远距离运输、当地气候环境等特点。为此，项目部加强工艺优化、质量检验和技术评审，确保原材料供应、境外运输、安装和运维等方案完善可行。于乃春说：“这些举措为实现工程高可用率的建设目标奠定了基础，进一步加快了中国特高压直流输电技术和设备走向世界的步伐。”基于这些核心技术和管理优势，国家电网有限公司在“走出去”的过程中实现了从“中国创造”到“中国引领”。

通过“史上最严”环评

国网巴西公司首席环保官安莱亚尔表示，美丽山二期项目的环评堪称“史上最严环评”。项目经过亚马孙雨林地区、巴西利亚高原及里约丘陵地带，跨越亚马孙流域、托坎廷斯河等五大流域，生态体系复杂、地形多变、人文差异大。

为此，国家电网有限公司采用高于当地标准与国际标准的设计方案。项目团队在沿线森林深处选取多个区域，连续一年在雨林地区对动植物种类、数量等信息进行详细观察和记录；用半年时间完成了人口、经济、教育、医疗、交通等方面的调查和评估。最终，项目团队提交了环境调查报告和环境影响诊断评估报告，并召开11场环评听证会。历时25个月的环境评估，美丽山二期项目最终在2017年8月通过了巴西“史上最严格”的项目环评。

建设和运营美丽山特高压直流输电线路工程，犹如一把金色的钥匙，进一步解锁了中国特高压迈向世界的大门，为全世界提供了一个大容量、远距离清洁能源接入的中国方案。（经济日报记者 王轶辰）

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