企业共建“一带一路”结硕果

今年是“一带一路”倡议提出五周年。过去五年来，“一带一路”倡议得到了多方响应，也取得了积极进展，特别是中外企业在共商共建共享方面获得了非常丰硕的成果。11月15日，国新办就中外企业共建“一带一路”情况举行中外记者见面会，邀请部分中外企业项目合作方介绍有关进展成效。

合作共赢收获颇丰

作为全球最大的综合航运企业集团，中国远洋海运集团有限公司积极践行“一带一路”倡议，在为畅通沿线国家和地区的贸易流通、增强交通运输基础设施能力方面发挥了积极作用。

海运是世界贸易的重要载体。中远海运在“一带一路”沿线上投入了大量运力，在集装箱班轮运输方面，截至2018年6月底，集团在“一带一路”投入260艘，171.3万标箱运力，约占公司运力62%，主要航线达195条。

航线是纽带，码头是支点。中远海运在全球总共参股55个码头，有17个在“一带一路”沿线。中国远洋海运集团有限公司副总经理俞曾港表示，我们投资希腊比雷埃夫斯港（简称比港）正是积极践行国家“一带一路”倡议，按照共建、共享、共赢原则进行的投资。

2008年，原中远集团获得了比港2号、3号集装箱码头35年的特许经营权，并据此成立了比雷埃夫斯港集装箱码头有限公司。2016年，中远海运完成了对比雷埃夫斯港务局67%股份的收购。

“在合作之初，也就是2010年的时候，我们的集装箱吞吐量只有88万标准箱，当时世界排名第93，到2017年吞吐量达到415万，在世界上排名第36。”比雷埃夫斯港务局副总裁安吉洛斯·卡拉科斯塔斯信心满满地表示，不久的将来，比港会成为地中海第一大港口。

比港的蜕变，令希腊、欧洲乃至整个业界惊叹不已。目前，中远海运的比港项目，为当地直接创造就业岗位3100多个，间接创造就业岗位1万多个，增加了希腊财税收入，带动了当地经济发展。安吉洛斯·卡拉科斯塔斯表示， 经过8年的合作发展，现在希腊国民的反映变得更加积极，大部分民众都非常支持中国在希腊的投资。

作为全球第三、亚洲最大的国际工程承包商，中国交通建设股份有限公司（中交集团 ）在推进“一带一路”建设中奋勇争先。“在‘一带一路’倡议提出前，中交集团在境外投资总额不到5亿人民币，目前在手的境外投资项目总规模已近200亿美元。”中国交通建设股份有限公司副总裁孙子宇表示，在境外项目的品质、安全，包括可持续发展、企业履行社会责任等也都得到明显提高。

据悉，中交集团以打造“连心桥、致富路、发展港、幸福城”为重点，在“一带一路”沿线国家和地区在建项目超400个，其中重大项目近200个，大都与当地国计民生和经济发展息息相关。肯尼亚蒙内铁路是肯尼亚实现2030年国家发展愿景，对接中国“一带一路”倡议的旗舰工程。中交集团坚持责任引领,为当地铺就了一条繁荣发展之路。“蒙内铁路是我们国家一百年内修建的首条铁路。以前需要花10个小时穿梭蒙巴萨、内罗毕两个城市，而现在我们能够坐着安全、舒适的铁路，只需5个小时。”肯尼亚标轨铁路项目监理联合体副总监詹姆斯·米楚古·卡兰贾表示，在这条铁路建设过程中，已经为当地创造46000多个工作岗位，对肯尼亚GDP的贡献超过1.5%，同时本地化率超过40%。

落地生根持久发展

经过5年的努力，共建“一带一路”正在向落地生根、持久发展的阶段迈进。

对于在海外经营中遇到的困难，与会企业表示，首当其冲的是在不同的文化、法律制度、民族、风俗习惯之间的平衡。在不同的法律框架下，大家对某个事物的理解可能不同，甚至是有关投资的政策规定都可能摸得不是太透。

“我们主张在当地实施本土化经营的模式。用当地人员经营我们当地的公司，比派很多中国员工去进行管理效果会更好。”俞曾港表示，在海外，包括政府和老百姓，希望我们来投资、经营，但是不一定希望派很多人员来替代他们的工作。中远海运在比雷埃夫斯港的做法就是派高管，但总共也只派了15名中国管理人员。

2011年，万华集团斥资12.3亿欧元收购匈牙利宝思德化学有限公司。由此，万华在欧洲建立一个重要的生产基地，通过注入资金、技术、管理，克服各种各样的文化困难，成功将宝思德扭亏为盈，2017年盈利超过5亿欧元。

“这不仅对万华来说是一桩好的生意，同时对双方简直就是两全其美的联姻。”宝思德化学公司人力资源和公共关系副总裁贝拉·瓦尔加表示，现在有20多名中方中高层人员长期在匈牙利工作。中方同事说，这里就像是一个为年轻管理人才设置的管理学院，可以获得更多的国际经验，为万华未来的发展打下良好的基础。

中国企业尤其是民营企业走出国门，尤需做好人才储备。“并不是说要派一个很大的团队到国外，但是必须有自己常年信任的人才做桥梁。”万华化学集团股份有限公司副总裁霍澎涛表示，要了解海外的文化、法律、经营习惯等，不光要了解对方，还要了解国内，能够做桥梁，谁能做得好，谁就很厉害。

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)