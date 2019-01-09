美探测器在1亿公里外为地球拍照

美国航天局最新发布消息说，小行星探测器“奥西里斯-REx”日前在距地球1.13亿公里的地方拍下一张照片，使得地球、月球和小行星贝努“同框”。

小行星贝努直径仅约500米，是人类航天器迄今在轨绕行的最小天体。

美航天局说，该探测器在2018年12月19日飞近贝努的过程中，其携带的照相设备拍下了一张宝贵的长时曝光照片。当时探测器距离贝努仅约43公里，但距离地球1.13亿公里。因此在照片上，位于右上方的贝努呈现为一个大的白色亮圆，左下方的地球及月球由于太过遥远，只是一个小白点和小小白点，但二者均清晰可见。

“奥西里斯-REx”于2016年发射，已于2018年12月31日进入绕贝努飞行的轨道，距这颗小行星的中心仅约1.75公里。这创下了纪录，此前尚无航天器如此近距离绕行这种小天体。

按计划，“奥西里斯-REx”将于2020年伸出取样臂接触小行星表面并“一触即走”，获取至少60克土样。如任务进展顺利，它将于2021年3月踏上归途，2023年9月从地球近旁飞过时把样本舱弹出送回地球。

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