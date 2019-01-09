中以文化贸易促进活动在以色列举行

为期3天的中以文化贸易促进系列活动8日晚在以色列特拉维夫中国文化中心拉开帷幕。

系列活动内容丰富，包括中以文化创新项目路演暨商洽对接会、“中国风格”文创展暨作品推介、“今日浦东”庆祝中国改革开放40周年浦东开发开放28周年摄影艺术展、“犹太难民与上海”史料展和“东方美韵·越剧《梁山伯与祝英台》”走进以色列课堂等。

此外，众多包含中国元素的国家级非物质文化遗产及陶瓷、丝绸、刺绣、茶艺等展品也在中国文化中心展出，吸引了众多以色列民众的目光。

活动主办方中国国家对外文化贸易基地（上海）运营机构董事长任义彪说，这一系列活动将进一步拓展中以两国在文化领域务实合作的深度和广度，同时让以色列民众更加了解既有传承更有创新的中国。

以色列—中国友好协会副主席加尔·富雷尔在接受新华社记者采访时说，随着以中关系的日益密切，两国在文化领域的交流不断增加。中国传统文化让人神往，中国现代文化也非常优秀，期待更多中国文化作品、艺术家走进以色列。（记者 陈文仙）

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