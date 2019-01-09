传统中医首次登台联黎军事医学交流讲堂

联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）2019年第一季度高级医疗官会议8日举行。中国第17批赴黎维和医疗分队中医应邀首次登台联黎军事医学交流讲堂。

联黎高级医疗官会议由联黎医疗处组织，每季度召开一次。会议主要是为了进一步明确联黎任务区范围内的医疗机构部署设置、各出兵国医护人员编制以及医疗接送程序要求等，同时就如何快速有效开展伤病预防、医疗救治、应急医疗救援等军事医学问题进行研讨交流。

当天，来自法国、意大利、加纳、尼泊尔等10多个国家的高级医疗官以及军事、民事医护人员参加交流活动。中国医疗分队医生从中医理论和实际操作两个模块向参会各国医护人员介绍和展示了中国传统中医学。中方人员结合实际操作，介绍中医在治疗一些常见病、多发病等方面的功效，并对有关中医治疗的适应症和禁忌一一解答。中医疗法吸引现场众多医护人员体验尝试，大家拍照录像、交口称赞。

自去年5月部署到黎巴嫩以来，中国第17批赴黎维和医疗分队中医已接诊救治近千名联黎人员和当地民众，得到各出兵国广泛认可。此外，他们还积极开展中医教学，定期在联黎司令部组织教授传统中医理论及诊疗方法，扩大中医的国际影响力。（刘伟 袁家乐）

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