中国将继续与美国发展以协调、合作、稳定为基调的双边关系

中国驻美国大使崔天凯做主旨发言 殷淼 摄

人民网纽约1月8日电（记者 章念生 殷淼）“过去40年历史充分证明，中国改革开放、中美关系正常化及健康发展造福两国，泽被世界。所以，这不仅仅是属于中国或属于美国的成功故事，而是我们共同的故事，是属于世界的成功故事。” 中国驻美国大使崔天凯7日晚在美国中国总商会中国农历新年晚宴上发表讲话时做了上述表示。以下为讲话全文：

女士们，先生们，

过去一年来，在徐辰会长领导下，美国中国总商会及全体会员面对不确定的形势，辛勤努力，取得了积极成就，我对此表示赞赏。你们为维护和促进中美两国经贸关系、拉紧人文纽带发挥了不可或缺的作用。从某种意义上说，你们都是杰出的“大使”。

我还想借此机会向莫里斯·格林伯格先生表示祝贺，祝贺您获颁“中美交流亲善大使”奖。这个奖项代表了我们对您的感谢，也表达了我们将以您为榜样的决心。更有意义的是，不久前，在中国庆祝改革开放40周年之际，格林伯格先生还获得了中国政府颁发的改革友谊奖章，成为十位获奖国际友人之一。这正体现了中国人民和中国政府对您长期致力于增进两国友好合作和两国人民友谊的高度认可及衷心感谢。格林伯格先生，让我们再次向您致敬。祝贺您！

40年前，中国开启改革开放进程，几乎与此同时，中美两国建立了外交关系，这两个历史事件同时发生并非巧合。格林伯格先生等支持中国改革开放的人士也为中美关系正常化和稳定发展做出了重要贡献，这也绝非巧合。我们感谢这些中美关系的先驱者。

40年写就了中国改革开放的成功故事，这一进程还在继续。40年也写就了中美关系发展的成功故事，这一进程也在继续。

除了庆祝这两个重要纪念日，今年晚些时候我们还将庆祝中华人民共和国成立70周年。这些重要时刻也是我们展望和规划未来以迈向更大成功的新的起点。事实上，我们今天的选择将会塑造共同的未来。

中国的选择是明确的。

中国将坚持以人民为中心的发展，坚持可持续发展，坚持和平发展。我们将努力满足人民日益增长的对美好生活的向往，努力实现中国梦，这是我们的目标，也是我们不可剥夺的权利。

中国将继续实行改革开放，这是我们成功的制胜法宝，也是我们今后获取更大成功、实现中华民族伟大复兴的关键。

中国将继续与美国合作，建立强劲稳定的双边关系。过去40年历史充分证明，中国改革开放、中美关系正常化及健康发展造福两国，泽被世界。所以，这不仅仅是属于中国或属于美国的成功故事，而是我们共同的故事，是属于世界的成功故事。人们通常会反省自己的失败，但任何有常识的人都不会去质疑自己的成功。历史告诉我们，对于中国和美国来说，合则两利，斗则两伤，合作是唯一正确选择。

当然，中美两国和世界在过去40年都发生了深刻变化。这决定了中美关系必须与时俱进。在这个瞬息万变的世界，我们更需要开展紧密合作，而不是相反。

我愿在此重申，中国将继续致力于与美国在互利共赢的基础上扩大合作，在相互尊重的基础上管控分歧，发展以协调、合作、稳定为基调的双边关系。

在此，我还想对两国工商界人士说几句话。

我的第一个建议是：胸怀大局。各国人民对美好生活的愿望日益强烈，技术发展日新月异，更多的亚非拉发展中国家在全球舞台上崛起。这些历史趋势正在以极其深刻的方式改变世界，同时也为全球提供了巨大商机。顺应这一潮流符合中美两国和两国人民的利益。也只有顺应这一潮流，双方企业才能充分利用新机遇，水涨船高，实现自身发展。

我的第二个建议是：保持开放。现在世界上有些地方企图关上大门，切断与外界的联系，这反映了一种狭隘和短视的世界观。事实是，如果试图关门，不仅会把别人关在门外，更会把自己锁在屋里。而且，要求别人提供准入，自己却在筑墙垒壁的做法是行不通的。我也想对今天在座的中国企业说几句：我了解你们有时面临 “被”关门的遭遇，也与你们一样对此表示关切和反对。但我的建议是：不要放弃，不要屈服。最好的回应是更加开放，要对开放和互利合作保持信心。对于中国企业来说，开放也意味着要始终乐于向你们的美国伙伴学习，不仅学习他们的技术和管理，更重要的是学习他们的想象能力和创新文化。

我对两国企业的第三个建议是：明辨是非。要想在当今世界取得成功，就要了解政治和经济之间是存在互动的，但请永远不要让自己被狭隘的“政治正确”所误导。要明白你们真正想要的是什么。不要幻想那些自称为战略家的人能帮你们解决问题，他们实际上是“新冷战”的鼓吹者，搭他们的便车到不了你们想去的地方。对那些主张破坏国际供应链、分裂全球市场、脱钩中美经济、鼓吹“零和”对抗甚至“新冷战”的人，要敢于说“不”。

在19世纪末20世纪初，也就是一百多年前的日本工业化时期，一位著名企业家涩泽荣一曾谈到算盘与儒学的关系。他认为一个好的商人应该一手拿算盘，一手拿《论语》，即要在商业利益和道德原则之间、在私利和公益之间取得平衡。

当然，我们现在生活在一个完全不同的世界，各国竞争更加激烈，超级计算机在应用中早已取代了算盘。我们的能力更强，与我们攸关的利害关系也更多。尽管有这些变化，也许正是因为有了这些变化，我们更需要宽广的视野和长远的眼光，更需要强烈的正义感和责任感，更需要时刻牢记什么是人民的真正利益。因此，涩泽荣一先生的建议在当前或许仍有现实意义，新年伊始我们不妨对此有所思考。

谢谢大家！

(责编：袁昕(实习生)、杨牧)