肖建国大使出席援东帝汶巡逻艇入役仪式

人民网讯 据中国驻东帝汶民主共和国使馆网站消息，2018年12月29日，中国援助东帝汶海警 “夏纳纳˙古斯芒”号巡逻艇入役仪式在东海警总部隆重举行。肖建国大使出席仪式并致辞。东国民议会议长阿朗、总统夫人希达莉亚、国防兼代理内政部长菲洛梅诺、国民警察司令霍纳伊、副司令福斯蒂诺、总统府军事办公厅主任莫卡洛、代理海军司令苏亚雷斯、海警司令利诺等东政、军、警要员出席仪式。中国驻东使馆黄大民武官陪同出席。

肖大使在致辞中表示，中方援东巡逻艇项目的落实意味着东国民警察能力建设和海上安全力量建设迈出了重要一步，是两国务实合作的一个缩影。中方愿继续加大包括警务合作在内的全方位双边合作，加强双方执法部门的沟通协调，推动两国关系不断向前发展。

莫卡洛主任宣读了总统卢奥洛的信函，对中国长期以来在各领域给予东的支持与帮助表示衷心感谢，希东海警充分发挥装备作用，更好维护东海域及公民安全。

阿朗议长在讲话中表示，中方援助将大幅提高东海警海上执法能力，加强对海上违法行为的打击力度，进一步保障东国土及公民安全，希继续加强东中两国包括防务安全在内的各领域合作。利诺司令致辞，感谢中方援助，表示巡逻艇性能先进可靠，中方培训因材施教、细致到位。

仪式期间，东国防兼代理内政部长菲洛梅诺向肖大使授予感谢证书。总统夫人希达莉亚作为巡逻艇教母为巡逻艇剪彩。肖大使还与东方主要官员共同登船，在帝力北部海域进行了简短巡航。

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