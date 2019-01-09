2019年欧中游购资源交易会在巴黎举行

2019年欧中游购资源交易会8日在法国巴黎开幕，欧洲游购供应商、中国及欧洲华人旅行社代表300余人齐聚一堂，现场进行一对一洽谈，以寻求合作伙伴和发展机会。

欧中游购资源交易会于2013年创办，旨在搭建欧洲旅游及购物供应商与中国出境旅游服务商之间的交易平台。

据悉，本届交易会吸引了近160家来自法国、德国、西班牙等国家的游购供应商参展，包括地区旅游局、欧洲当地酒店集团、观光景点、运输公司、餐饮集团等。注册的中国及华人买家180余名，覆盖休闲旅游、商旅服务、医疗旅游、文化体育美食主题游等多个领域。

交易会主办方法国游购天下公司总经理石恒余对记者说，近年来中国出境游结构变化迅速，定制游和自由行比例越来越高，本届交易会上有不少小众景点和地区旅游局前来参展宣介。从买家构成上看，中国买家中的旅游定制机构明显增多，占比达56.5%。

中国游客的新趋势让部分小众景点对中国市场充满信心。法国南部的卡尔卡松市旅游局今年首次参展，尽管该地区并不为中国游客所熟知，但展台前的买家却络绎不绝。

“卡尔卡松市从2016年才开始开拓中国市场，起步较晚，但是今天的反响十分热烈。”该市中方顾问史国明说。为顺应中国游客新需求，当地旅游局因地制宜推出了不少体验式旅游产品，如航空航天体验、马术体验、贵族餐桌礼仪学习、中世纪文化体验等。

除传统旅游产品外，交易会上也不乏“融合型”供应商身影，如提供游学和冬夏令营服务的戛纳RFI语言学校。该学校行政主管玛蒂尔德·维奥说，该机构已连续3年前来设展，成效显著，此前已与中国买家成功进行了后续实质性合作。“现在中国游客越来越期待深入了解当地风土人情，我们也十分乐意通过语言课程、文化活动、远足旅行等方式带领他们深入了解法国。”

本届交易会将在9日举办首届中法旅游论坛，探讨如何有效开拓欧洲旅游资源，以应对中国市场的快速变化。同日还将举办产品采购主题大会，为近50家欧洲地接社、产品及服务平台、票务及零售商提供销售和推广平台。（记者张曼 杨一苗）

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