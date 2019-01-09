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全日空机长执飞前酒精超标 谎报饮酒情况

2019年01月09日11:24  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据NHK报道，日本全日空集团旗下子公司的一位机长在执飞前接受酒精检测时结果呈阳性，有消息显示该机长曾向公司谎报饮酒时间和饮酒量。

日本全日空集团旗下子公司“ANA Wings”的一名40多岁的男性机长，在本月3日接受执飞前的酒精检测时结果呈阳性。导致该机长预定执飞的航班被迫更换飞行员，5个航班因此出现延误。

据全日空集团透露，该机长在接受公司调查时曾谎称其在宾馆房间里饮用了两罐350毫升装的、由威士忌调制的烈性鸡尾酒。

但其后的调查显示，该机长曾在餐饮店内接连饮用啤酒、烧酒鸡尾酒以及威士忌鸡尾酒，饮酒量总计约为1.2升。

不仅如此，全日空规定飞行员执飞前12小时内禁止饮酒，该机长也曾就此向公司谎称规定时间内没有饮酒。但事实却是，该机长曾在餐饮店内不顾副驾驶的劝告持续饮酒，时间上严重违反了12小时规定。而且，他还曾拜托副驾驶等为其隐瞒，以避免受罚。

去年10月全日空集团曝出机长过量饮酒的问题后，日本国土交通省曾对全日空给予严重警告。

(责编：贾文婷、杨牧)
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