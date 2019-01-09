联合国难民署启动“通往安全的20亿公里”全球行动

联合国难民署8日启动一项名为“通往安全的20亿公里”的全球行动，呼吁人们通过跑步、快走或骑行等方式体验难民的艰辛，并在今年内共同完成累计行进20亿公里的目标，以表达对全球难民的关心和支持。

联合国难民署在当天发布的一份声明中说，根据追踪计算，全球被迫逃离家园的人每年总共要行走大约20亿公里的艰难旅程，才能抵达首个相对安全的庇护地点。“通往安全的20亿公里”全球行动参与者可以登录活动官方网站或使用各类健身数据记录软件登记自己的里程，为实现20亿公里的总目标做贡献。

难民署表示，希望通过这项行动能募集到超过1500万美元的资金，以帮助支付在难民注册接待、饮食、住所、基本援助、医疗保健和心理服务等方面日益增长的费用。

根据联合国难民署2018年6月发布的统计数据，截至2017年年底，全球被迫流离失所者人数为6850万，其中被迫逃亡他国的难民人数为2540万，比上一年增加290万人，为难民署有记录以来的最大增长幅度。（记者聂晓阳 施建国）

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