日本防卫省公布防卫装备单价 F-35A战机7.3亿元

据日媒报道，8日，日本防卫省公布了去年12月内阁会议上敲定的2019至2023年度《中期防卫力整备计划》中，主要防卫装备的单价，显示隐形战机F-35A(计划采购27架)约为116亿日元（约合人民币7.3亿元）。

报道称，公布的价格为中期防制定时的该省估价，受汇率等影响，今后也有可能变动。

据该省透露，这是首次面向公众公布中期防的主要装备单价。此举可能是顾及到对购置防卫装备相关预算膨胀的担忧而采取的应对。防卫预算连续4年超过5万亿日元、连续7年增加并创新高也是上述举措的背景因素。

有关成为焦点的海上自卫队护卫舰“出云”号的航母化改修费，该省表示有必要对运用战斗机的甲板强度等进行调查，现阶段无法公布。关于计划搭载的F-35B的价格，则以“对今后的适当采购有影响”为由没有公布。

在防卫省官网上也可以阅览单价。该省就公布的理由表示，“对于有效率地购置装备品的关注高涨，这是履行说明责任活动的一环”。

其中单价最高的是陆上部署型导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”(计划采购两套)，防卫省说明称每套约1224亿日元。

潜水艇每艘约为647亿日元(计划采购5艘)，无人侦察机“全球鹰”(计划采购1架)约173亿日元。旨在提高电子战能力的F-15战斗机改修费用(计划实施20架)为每架约35亿日元。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)