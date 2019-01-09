欧盟气候机构报告：地球过去四年系史上最热

据新加坡《联合早报》报道，欧盟气候机构在一份报告中称，2018年是有相关气温记录以来第四热的年份，而过去四年整体来看是史上最热的四年。

欧盟“哥白尼气候变化服务”机构报告表示，2018年全球地表平均气温为14.7摄氏度，比记录中最热的2016年低0.2摄氏度，也低于2017年和2015年的年均气温，但比1981年至2010年间的长期平均值高0.4摄氏度。

该报告说，与长期平均气温相比，2018年最明显的变暖情况发生在北极，尤其是在白令海峡及其以北地区，以及斯瓦尔巴群岛附近。此外，大部分陆地区域的气温都高于平均水平，尤其是在欧洲、中东和美国西部。相比之下，北美东北部、俄罗斯中部一些地区及中亚的年均气温低于长期平均水平。

报告还显示，2018年大气中二氧化碳浓度继续上升，从2017年的404.1ppm(1ppm为百万分之一)上升至406.7ppm。

根据这份报告，过去五年的全球平均气温比工业化之前水平高1.1摄氏度。而2015年达成的气候变化《巴黎协定》提出，在本世纪要把全球平均气温较工业化前水平的升高幅度控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。

哥白尼气候变化服务机构主任泰波在一份声明中说：“2018年，我们再次经历非常热的一年……欧洲大部分地区经历了又热又干的夏天，北极周边温度上升，此类引人瞩目的气候事件是对我们所有人的警告。”

除欧盟外，世界气象组织及美国国家海洋和大气管理局等机构都将在本月发布2018年全球气温报告。

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