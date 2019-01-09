美国政府“停摆”恶果：大熊猫直播中止 垃圾无人清理

人民网讯 据BBC报道，因白宫与国会在美墨边境墙预算问题上的分歧难以调和，美国约四分之一的联邦政府机构从去年12月22日开始关闭。至今，此状况已进入第三周，它给美国人的生活带来直接影响。

华盛顿国家动物园的熊猫直播镜头、探索太空的美国太空总署都因美国政府部分关门而几近“停摆”。政府“停摆”期间正值圣诞与新年假期的出游旺季，美国国家公园维持开放，但停止所有非紧急服务，公共厕所清洁、垃圾清理、道路维护和游客中心的服务全部停止。据《洛杉矶时报》报道，由于公共厕所关闭，优胜美地国家公园的游客在路边解手，造成卫生隐忧。由于道路缺乏维护，加州的红杉和国王峡谷国家公园的公路结冰，导致车祸频发。

华盛顿国家广场与白宫附近的联邦公园区域依然开放，但垃圾桶里的垃圾堆积如山，华盛顿特区需要调动地方预算来清理垃圾。史密森尼学会旗下的16家博物馆全数关闭，包括平常游人众多的国家历史博物馆、宇航与太空博物馆、非裔美国人博物馆等。

另一项影响华盛顿人民心情的“停摆”，要数国家动物园的大熊猫直播镜头关闭了。大熊猫天天、美香与贝贝是本地的大明星，动物园原本每天24小时在网上直播它们的动向，由于仰赖联邦政府资金的国家动物园关门，大熊猫直播也中止了。不过动物粉丝们不必过于担心，动物园网站的告示显示，工作人员还是会喂食与照料动物们。

约占四分之一的政府部门未获预算，包括国土安全部、司法部、商务部、财政部等九个部门受到影响。数以十万计的联邦政府雇员被迫停薪休假，只有被认为必需的雇员才会继续上班，但他们的薪水并不会准时到账。以太空总署（NASA）为例，95%的职员“被休假”，只有保障NASA人员和财产安全的职员才会继续上班。（老任）

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