美国专利排行榜：IBM居首位 中国企业创新高

人民网讯 据美国媒体报道，美国一专利服务机构8日发布了2018年获得最多美国专利数量的企业排行榜，美国IBM公司继续获得专利数量之首，而中国企业获得美国专利的数量则创历史新高。
美国专利服务机构“美国商业专利数据库” IFI Claims当天发布美国专利数量排行榜，总部位于纽约的IBM公司2018年获得了9100项美国专利，继续位居获得美国专利数排行的榜首。IBM占据这份排行首位已经有26年之久。该公司在一份声明中说，IBM在人工智能、云计算、安全以及量子计算机相关的领域获得的专利数量都处于领先位置。
三星电子和佳能分别以获得5850项专利和3056项专利位列榜单第二、三位。中国企业华为公司，名列16，京东方紧追其后，名列17。这两家公司2018年分别获得了1680项和1634项美国专利，较前一年都有所上升。
中国公司2018年获得超过12500项美国专利，比前一年增加12%。分析称，美国专利商标局2018年授予了308000多项专利，总量较2017年下降了3.5%。只有中国企业获得的专利总数较前一年上升。
不过分析中也提到，尽管中国企业获得的专利数增加，但数量仅占美国2018年专利授予总量的4%。在中国之前，美国、日本、韩国、德国获得的专利数量位居前四位。
IFI Claims高级分析师拉里·凯迪认为，对于一些中国企业来说，美国市场一直很重要，在美国申请专利是一个长期投资。（老任）
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