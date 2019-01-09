把“盟国”降为“国际组织”，美一度单方面降低欧盟外交级别

“跨大西洋关系破裂的又一证据!”据德国新闻电视台8日报道，多位欧盟官员最近证实，美国政府曾在2018年年底下调欧盟的外交级别，将欧盟从“盟国”降级为“国际组织”。经过欧盟与美方的谈判，双方目前已再次恢复到盟友关系。

据“德国之声”8日报道，欧盟估计美国国务院在去年10月底、11月初作出降级决定。可是，欧盟外交官一直被蒙在鼓里，因为美国国务院一直没有发出正式通知。直到12月出席美国前总统老布什的葬礼时，欧盟外交官才“恍然大悟”。在葬礼上，各国外交官按照任期长短上前表示敬意。戴维·奥沙利文自2014年以来一直担任欧盟驻美国大使。按理说，他应该在150多名外国代表中排在前20位或30位，可是他却是最后一个被请上前的代表。此前，在美国的部分外交活动中，奥沙利文也没有被邀请。在发现此事后，欧盟驻华盛顿外交官要求美国国务院作出澄清，但却被告知决定已经做出，只是忘了通知欧盟。

在老布什葬礼后，如梦初醒的欧盟外交官多次要求美国改变这一决定，但美方以圣诞假期为由予以拒绝。圣诞节后，欧盟终于与美国进行了对话，目前欧盟的外交级别已经恢复。不过，迄今为止，欧盟也没有收到美国关于这一事件的书面澄清。

“和特朗普政府的反欧盟立场一致”，“德国之声”8日这样分析此次降级事件。一位驻美的欧盟外交官表示，此次事件具有明显的政治动机。在美国前总统奥巴马的推动下，2016年9月，美国国务院将欧盟大使升格为国家大使。而去年12月初，美国国务卿蓬佩奥在布鲁塞尔发表外交政策演讲时，敦促欧洲各国对欧盟重申国家主权。《柏林日报》称，自特朗普上任来，欧美在多个领域产生巨大分歧。德国《时代周报》8日则评论说，欧洲人对特朗普已经失去了信心，他只知道数字，没有价值观，也无法区分朋友和敌人。2019年欧美关系不太可能好转。（记者 青木）

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