美国政府继续“停摆”殃及更多普通人

新年伊始，因为白宫与国会在美墨边境墙预算问题上的分歧难以调和，美国联邦政府“停摆”已经进入第17天。在阴冷的天气里，首都华盛顿更显得气氛沉闷。

对于联邦政府的合同工巴勃罗·拉扎多来说，政府这样持续“关门”，意味着他需要想方设法省钱，不然支付房租和其他开支就很成问题了。更糟糕的是，像他这样因政府关门而遭受影响的政府员工并不在少数。

“政客们玩游戏却让我失业，这不公平”

《华盛顿邮报》的专栏记者乔·戴维森在1月7日刊发的《当公务员受苦的时候，特朗普政府关门威胁到周五发薪日》一文中表示，当今美国政府领导人需要经常出来走走。假如他真这么做，他或许会听到不止一群人在抱怨政府服务的恶化、政府雇员遭受的损害，其中包括美国部分政府部门关门直接对约80万人造成损失。通过听取政府普通员工的意见，美国政府领导人可能会更清楚地了解他们所面临的困难，更真实地了解到他们对被“拒之门外”、对被要求无薪酬工作的想法。“这个星期五的发薪日有消失的危险”。

然而，美国政府领导人对于这80多万名政府雇员的生活状态并不一定了解。据美国媒体阿克西奥斯网站报道，一位知情人士告诉该网站的记者乔纳森·斯旺，直到最近，特朗普总统还一直在私下表示，他认为美国民众并不关心政府关门，而政府关门也不会在政治上伤害他本人。《华盛顿邮报》记者乔·戴维森也在其文章中写道，对于政府雇员可悲的困境，特朗普总统置若罔闻。在1月4日于白宫举行的新闻发布会上，特朗普总统甚至表示政府雇员会鼓励他继续政府关门，因为与一个完整运作的政府相比，边境墙更重要。

乔·戴维森在文章中认为，如果特朗普总统与更多的政府雇员交谈，他会听到像凯瑟琳·谢夫伦这类人的故事。凯瑟琳是在司法部一个民权部门工作的律师，她说：“我是一个有两个残疾孩子的单亲妈妈，我和许多美国人一样，靠薪水过日子。事情并不复杂，如果没有了薪水，那么我就没办法偿还抵押贷款和其他账单，就是这么简单。”

史密森博物馆系统的工作人员丽莎·厄尔也在一份声明中表示，“我害怕失去几周的收入和医疗福利，政府关门有可能让我无家可归，政客们玩游戏却让我失业，这不公平”。

据《纽约时报》网站1月4日报道，政府停摆期间，政府雇员首当其冲受到危害。首都华盛顿据说已经收到约900份来自政府雇员的救济申请，科罗拉多州则有超过350名联邦雇员提交了失业救济申请。

“停摆”影响到贫困家庭的吃饭住房问题

据此间媒体报道，美国政府的数名高级官员表示，政府起初并没有预料到会出现这么长时间的停摆，而且直到本周才认识到政府停摆的潜在波及面是这么广。他们坦言，政府关门确实已经影响到了数以千计的联邦项目。

阿克西奥斯网站1月7日发表文章《关门的痛苦广泛传播》，援引《华盛顿邮报》的报道称，特朗普政府正在努力减轻政府关门对美国人的影响，包括那些住房需要联邦政府帮助的人。据报道，为了防止数以千计的租户被驱赶出门，美国住房和城市发展部已经给1500个房东写信。这些租户当中，有很多人是依靠住房与城市发展部的项目租房子住的。该部的官员大多都没有意识到这个项目已经在1月1日到期，现在项目因为政府停摆而无法续签。

最近美国有线电视新闻网开设“政府关门如何影响美国人”网页，邀请民众盘点因为政府关门而遇到的麻烦事。一位女士写到，她和丈夫靠政府发放的食品券生活，现在政府处于关门状态，负责联邦食品券计划的工作人员减少了95%，因此他们一直没有收到本月的每日食品券，家里已经基本没有食物了。

或许外界难以想象，在作为超级大国的美国，竟然有不少人是靠领取政府发放的食品券生活的。一名白宫官员1月7日告诉阿克西奥斯网站记者，他们认为，在未来72小时对民主党人施加压力至关重要，因为政府关门的真实影响正在迫近，其中最令人担心的是食品券被停发。据《华盛顿邮报》报道，如果政府关门持续到2月份，全美国将有3800万低收入民众面临食品券大幅削减。

食品券需要国会每年划拨资金。截至目前，国会尚未给1月之后的食品券拨款，而食品券的应急储备资金甚至不够支付2月份费用的三分之二。如果政府持续“关门”到3月份，食品券项目将无钱可用。如果国会不能及时划拨资金，不夸张地说，“有些美国民众将会挨饿”。

政府关门让民众感到切身利益深受影响的，除了食品券之外，可能就是退税了。因为负责处理退税的联邦雇员多数在家里休假，超过1400亿美元的退税资金面临被冻结或推迟退发的风险，纳税人可能无法收到退税。《华尔街日报》报道，延迟退税可能会对低收入者带来沉重打击，因为他们通常要用退税来偿还债务。

新人不能领证 公园一派乱象

美国政府关门已经影响到诸多的政府服务职能，包括机场安检。美国交通安全局日前发出警告，如果联邦员工本周还是领不到薪水，那就可能威胁到机场的安全。交通安全局称，由于领不到薪水，近期请假的员工明显增多，其中包括负责扫描的安检人员。

更令人啼笑皆非的是，美国政府停摆还影响到情侣们领取结婚证书。由于联邦拨款不能到位，首都华盛顿的婚姻登记处因此关闭，这让满心欢喜到华盛顿领取结婚证件的新人们备感沮丧。

对于那些前来美国，尤其是国家公园旅游的人来说，政府停摆让他们的旅游体验糟糕得很。

与此前的奥巴马政府或克林顿政府不同的是，在政府“停摆”期间，特朗普政府仍然决定继续开放美国的国家公园。但由于国家公园的工作人员不上班，一些危险度较高的国家公园缺乏监管，出现了游客跌落观景台致死的情况。有国家公园的前官员在接受媒体采访时表示，在缺少工作人员管理的情况下，去国家公园观看动物或者进行户外远足等活动会有很大风险。

由于缺乏工作人员管理，现在美国国家公园里一派混乱现象。卫生间由于缺乏清理，已经不堪重负，甚至粪水横流。一些游客不按照规定路径行走，在熊和其他众多野生动物出没的环境中带着狗乱跑；一些游客驾车驶离道路，碾压沙漠植被；一些游客沿途丢弃垃圾袋，公园内垃圾成堆，对包括熊在内的野生动物形成长期负面影响。国家公园保护协会的负责人担心，园内植物赖以生存的生物土壤表面的真菌、细菌和岩石会遭到破坏。该负责人表示，对沙漠系统植物造成的影响可能需要数百年才能修复。（记者 汤先营）

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