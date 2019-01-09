与世界领先企业合作发展

把开放之门开得更大，与世界领先企业一起合作发展。特斯拉来中国建厂，本地产特斯拉离中国消费者越来越近

1月7日，上海临港装备产业区，特斯拉上海超级工厂（一期）开工建设。本地产特斯拉离中国消费者越来越近。

特斯拉上海超级工厂项目总投资达500亿元人民币，一期投资预计为160亿元，按计划，初期将先建成组装产线，随后推进特斯拉国产化进程。一期项目建成后，生产车型包括Model 3和Model Y，目标年产25万辆纯电动整车。

2018年7月10日，美国特斯拉公司与上海市及临港管委会、临港集团签署纯电动车项目投资协议。仅过去3个月，10月17日，特斯拉公司与上海市规土局就正式签订《土地出让合同》，创造了上海外资项目从签约到土地出让的最快速度，也标志着特斯拉项目实质落地。5个月后，工厂正式开工。从签约，到工厂正式开工，特斯拉正加速往前推进。

中国是特斯拉最大的目标市场，但近年来，特斯拉在中国的表现并不尽如人意。汽车业资深评论员俞凌琳认为，美国电动汽车市场竞争激烈，扩大产能已成为特斯拉的重要议题。在目标市场建立工厂，不仅可以解决产能问题，离客户更近，减少物流时间和成本，甚至可获得更多的投资。

不少人担心，特斯拉上海工厂建成投产之时，中国本土新能源车可能会遭受打击。果真如此吗？

浦东新区区委常委、临港管委会党组书记陈杰认为，我国有巨大的新能源车市场需求，容得下多样的新能源车型，完全不必固步自封，应该大胆开放引进。特斯拉对中国新能源车的冲击会有，但这种冲击有利于中国新能源车的进步与崛起。

“中国其他品牌要想争夺市场，必须与特斯拉进行对标，无论是产品性能，还是用户体验，这对整个产业有很大促进作用。”中国汽车工业协会秘书长助理许海东说。

在汽车业人士看来，特斯拉来中国建厂，是上海新时代对外开放的新标杆。2018年7月，上海发布了100条开放新举措，引入国外新能源汽车是其中之一，而特斯拉是最先落地的一个。俞凌琳认为，对于新能源汽车，上海大力支持，鼓励创新，张开双臂欢迎全球企业。

特斯拉进入上海，对临港地区的产业转型也有重大意义。临港从前的产业是重型制造，包括钢铁、重工装备等。过去几年，临港完成了第一次产业转型，逐步由传统制造向高端、先进制造转变，集聚了一大批先进制造企业。但是，要再向智能、绿色制造转型，又面临许多新挑战，必须把开放之门开得更大，与世界领先企业一起合作发展。

《 人民日报 》（ 2019年01月09日 10 版）

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)