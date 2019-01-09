印尼政府投巨资支持开发民宿业（国外民宿业观察）

在2018年举行的印度尼西亚旅游部年度大会上，印尼旅游部长阿里耶夫·叶海亚提出，未来5年，印尼旅游业要向国内外吸引500万亿印尼盾（约合2437亿元人民币）的投资，用于开发新景区、修建民宿，改善旅游相关的基础设施。

这一目标体现了印尼打造旅游大国的雄心。成为旅游大国，完善的配套住宿条件必不可少。然而，印尼酒店资源较为短缺。2017年，世界越野摩托车锦标赛第二站来到了印尼邦加岛，大量的车手、观众以及赛事工作人员将当地的酒店迅速抢占一空，如果“下手”不及时，便无处安身。

酒店不够，民宿“来凑”。阿里耶夫·叶海亚强调，要进一步大力支持印尼民宿行业的发展。据初步统计，2018年，印尼旅游部对民宿行业的投资预计达两万亿印尼盾。与此同时，印尼政府也在想方设法满足民宿行业的融资、贷款需求。阿里耶夫·叶海亚表示，经商讨，印尼旅游部已联合印尼央行，开始为民宿从业者提供住房融资贷款，降低融资门槛和贷款利率，分期还款年限最长可达到20年，力求让民宿从业者没有资金的后顾之忧。在中爪哇省首府三宝垄经营民宿的庄鑫湸告诉本报记者，自己正打算将民宿生意扩大到游客更多的日惹去，有了政府提供的优惠贷款，就不用再担心经费问题了。

印尼有近7.5万个村庄，每个村庄都有各自独特的文化和魅力。2018年5月，印尼农村与落后地区发展部与旅游部共同推出开发10万家民宿的计划。印尼政府为该计划拨款60万亿印尼盾，这些资金将被划拨到多个具有旅游开发潜力的村庄。去年，印尼新开发出两万家民宿。此举将会为这些村庄迎来更多的游客，促进当地旅游业的发展，让更多百姓受益。

此外，印尼政府还非常重视对民宿从业者和政府管理者的培训。目前，印尼政府对民宿业的培训计划已涵盖了全国31.42%的民宿业从业者。

市场对于民宿的需求量大，一方面因为印尼旅游资源开发不到位，酒店紧缺；另一方面则是由于相比于千篇一律的酒店，越来越多的游客更愿意选择能充分体验当地文化的民宿。来自雅加达的媞娅拉是一个民宿爱好者，每年都会和家人朋友去印尼各地旅游，而她一般都会选择民宿。“民宿一般都会比宾馆便宜两三倍，而且能认识来自五湖四海的游客，体验不同文化。这样的旅行才有趣！”

媞娅拉告诉记者，现在印尼民宿行业也在紧跟时代的步伐。2011年她和朋友去茂物旅游，住民宿还只能依靠电话联系中介，而如今在手机平台上就可以预定，手续非常简单。2018年3月正式上线的Home2Home就是一款在印尼非常受欢迎的民宿共享应用程序，一上线就吸引了200万注册用户，从侧面反映了印尼民宿市场的巨大潜力。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2019年01月09日 16 版）

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