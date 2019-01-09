文在寅将改组幕僚团　驻华大使卢英敏入围

韩国总统府青瓦台消息人士7日说，青瓦台人事推荐委员会当天向总统文在寅提交新幕僚团候选人员名单，文在寅有望8日敲定最终人选。韩国媒体报道，驻华大使卢英敏是新任青瓦台秘书室室长、即幕僚长的最热门人选。

【青瓦台改组】

青瓦台消息人士7日说，青瓦台人事推荐委员会已向文在寅提交新幕僚团候选人员名单，委员会将在8日下午举行会议，而后决定公布名单的时间。

韩国媒体推测，人事推荐委员会已经完成青瓦台秘书室室长、政务首席秘书和民政首席秘书等幕僚团新人选的人事审核。

按韩国媒体的说法，驻华大使卢英敏是新任青瓦台秘书室室长的最热门人选。卢英敏1957年生于忠清北道清州，曾就读于延世大学，三次连任国会议员。2012年竞选总统期间，卢英敏出任文在寅的秘书室室长，被视为“亲文”阵营核心人物。

另外，青瓦台政务首席秘书和民政首席秘书的有力竞争者分别为前国会议员姜琪正、现任青瓦台发言人金宜谦和韩国文化广播电台(MBC)前评论员尹道汉。

青瓦台一名高级官员接受韩联社记者采访时说，文在寅可能将在8日敲定幕僚团最终人选。

青瓦台一个下属机构上月26日因涉嫌非法监视民众遭检察机关搜查。在野党自由韩国党指认青瓦台秘书室室长任钟皙、民政首席秘书曹国等高级政府官员滥用职权和玩忽职守，青瓦台方面予以否认。

【春节换内阁】

青瓦台高级官员说，文在寅改组幕僚团后，10日将在青瓦台举办新年记者会，而后将在春节前后改组内阁。

按消息人士的说法，这次内阁改组对象可能包括准备参加2020年国会选举的长官和就任一年多有必要更换的长官，涉及部门可能多达10个，包括行政安全部长官金富谦、文化体育观光部长官都钟焕、统一部长官赵明均和外交部长官康京和等人。

上述官员是现政府首批内阁成员。一些分析人士认为，考虑朝鲜半岛局势等因素，外交和安全部门官员有留任可能。

文在寅2017年5月就任，去年8月首次改组内阁，更换国防部、教育部、雇佣劳动部、女性家庭部和产业通商资源部长官。

文在寅所获民意支持率去年10月跌破50%关口后持续走低。民意调查机构认为，韩国经济不景气是文在寅支持率下跌的主要原因。

民调机构“真实计量器”7日发布数据，显示文在寅上周所获支持率为46.4%，比前一周小幅上升。同时，他的不支持率升至48.2%，依然高于支持率。（张旌）（新华社专特稿）

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