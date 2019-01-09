金融机构谋划撤资 英国或因“脱欧”损失万亿美元

美国安永会计师事务所7日说，正式脱离欧洲联盟前，英国预计将失去近8000亿英镑（约合1万亿美元）资产。

【资产难保】

英国定于3月29日正式“脱欧”。英国议会下院定于本月15日前后投票表决欧盟与英国达成的“脱欧”协议。这份协议的命运当前仍存变数，执政党保守党和在野党工党一些资深议员担忧，一旦协议遭否决，英国3月底可能面临“无协议脱欧”。

“我们越接近3月29日‘无协议（脱欧）’，”安永旗下英国金融服务部门主管奥马尔·阿里说，“越多资产将转移，越多（金融机构）将在（欧洲）本地雇人或将员工（从英国）重新安置到其他地方。”

自英国2016年6月公投决定“脱欧”以来，安永一直跟进222家金融机构应对“脱欧”的方案。这家会计师事务所在截至去年11月的最新跟进报告中说，80家金融机构正在考虑或已经确认将重新安置在英资产和员工。

安永估计，近8000亿英镑资产将在英国正式“脱欧”前转至欧盟新的金融中心。

【冰山一角？】

德国美因河畔法兰克福金融中心预计，光转移至德国的资产就将达到7500亿至8000亿欧元（8581亿至9153亿美元），其中大部分可能在今年一季度完成。

多家大型金融机构先前说，将在英国正式“脱欧”前把就业岗位迁出伦敦。英格兰银行预计，大约4000个就业岗位将在3月29日英国正式“脱欧”前迁出。按照安永的说法，多家金融机构已经在欧洲其他地方新设大约2000个就业岗位，爱尔兰首都都柏林、卢森堡、德国法兰克福和法国首都巴黎是最受欢迎的几个地点。

“尽管就业岗位毫无疑问将从英国迁出，”阿里说，“考虑重新安置的花费，许多机构只是在迁出那些必要雇员并在当地雇人。”

不过，安永警告，如果英国最终“无协议脱欧”，金融机构当前的资产和就业岗位转移规模可能将只是“冰山一角”。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)