与美会晤在即 阿富汗塔利班再发袭击致21人死亡

阿富汗塔利班代表定于本月与美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德率领的美方代表团会晤，磋商停火和外国军队撤出阿富汗等方面事宜。

然而，塔利班6日晚在阿富汗西部巴德吉斯省再次发动袭击，致死21名警察与亲政府民兵武装人员。

【死伤严重】

巴德吉斯省与土库曼斯坦接壤。阿富汗塔利班武装人员6日晚袭击这一省份两处安全检查站。

路透社7日援引巴德吉斯省议会议长阿卜杜勒·阿齐兹·贝克的话报道，14名警察和7名亲政府民兵武装人员在袭击中身亡，另有9人受伤。

巴德吉斯省省长发言人贾姆希德·谢哈比说，超过15名塔利班武装人员在交火中被击毙。

塔利班晚些时候证实发动袭击。

塔利班发言人卡里·优素福·艾哈迈迪说，袭击致死34名安全人员和亲政府民兵武装人员。塔利班武装人员缴获不少武器弹药。

阿富汗塔利班近来加大攻势，政府军则在多地采取清剿行动。阿富汗首都喀布尔一幢政府办公楼上月底遇袭，43人死亡。阿富汗首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉指认塔利班发动袭击。

阿富汗塔利班与美方代表多次直接会谈，但迄今拒绝与阿富汗政府直接对话。

【伊朗角色】

伊朗半官方媒体塔斯尼姆通讯社7日报道，伊朗国家最高安全委员会秘书长阿里·沙姆哈尼上月到访阿富汗时，美方官员曾与他接触，寻求与伊朗对话。

不过，沙姆哈尼没有说明美方官员的身份。

美国去年5月宣布退出伊朗核问题全面协议，恢复对伊制裁，美伊关系再度恶化。沙姆哈尼出访阿富汗时证实，伊朗与阿富汗塔利班有接触并举行过会谈。按一些媒体说法，这是伊朗官方首次承认与阿富汗塔利班会谈。

伊朗与阿富汗之间国界线长达900多公里，两国最近几十年的关系比较复杂。

上世纪90年代塔利班统治阿富汗期间，伊朗支持的阿富汗什叶派少数民族受到塔利班迫害。塔利班武装人员1998年在北部城市马扎里沙里夫攻入伊朗领馆，杀害多名伊朗外交官，双方关系急剧恶化。

美国发动阿富汗战争把塔利班赶下台后，伊朗与美国扶持的阿富汗新政府交好。而今，美国指认伊朗伊斯兰革命卫队近年来与阿富汗塔利班建立关系，向后者提供军事训练、资金和武器，伊朗否认这一说法。（陈立希）（新华社专特稿）

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