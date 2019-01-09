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驻印度使馆举办新生安全教育及领保安全预防宣介活动 

2019年01月09日07:59  来源：人民网-国际频道
 

人民网新德里1月8日电（记者 胡博峰）1月4日，驻印度使馆参赞兼总领事陈炳煌、文教处教育官员孙美幸赴中央印地语学院看望中国留学生，并举办新生安全教育及领事保护与安全预防讲座。

在中央印地语学院、尼赫鲁大学学习的中国公派和自费留学生、全印中国学联代表等50余人参加。

陈炳煌参赞详细介绍了印度领保和安全形势、领事保护与协助的概念和原则、使馆领保举措以及海外安全注意事项，通过分析大量鲜活的领保案例，提醒大家提高安全防范意识，随时注意人身、交通、财产等安全事项，外出结伴而行，提前告知家人、朋友或同学出行计划并保持通讯畅通，避免前往偏僻地区和夜间出行，严守当地法律和学校规章，尊重当地风俗习惯，与当地人和睦相处。

孙美幸老师结合自身留学经历，向同学们做了新生安全教育宣介，提醒大家提高平安留学意识，珍惜留学机会，刻苦学习，将来报效祖国，做中印交流的桥梁和使者。

留学生们表示，新年伊始，他们刚抵印度，使馆组织的留学安全宣介和领保安全防御讲座非常及时和必要，让他们受益匪浅，刚到异国他乡就感受到了祖国的温暖和关怀。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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