世行行长金墉意外辞职 与特朗普及其政府理念不合

世界银行行长金墉7日突然宣布，定于2月1日卸任，加入一家在发展中国家投资基础设施建设的私营企业。

多家国际媒体报道，金墉与美国总统唐纳德·特朗普及其政府理念不合，在气候变化和能源政策等方面分歧较大。

金墉提前卸任将使特朗普有机会提名继任人选，可能在美国与认定美国在这一国际金融机构内权力过大的国家之间引发博弈。

【提前卸任】

金墉7日借助电子邮件告诉世行职员，他将工作至本月底，定于2月1日卸任。他在邮件中说，出任世行行长是他的荣幸，这一机构的职员富有激情，致力于消除极端贫困。

路透社报道，金墉提前卸任是“惊人”消息。他突然宣布辞职，比任期届满提前三年多。

金墉现年60岁，是世行第十二任行长，2012年获得时任美国总统贝拉克·奥巴马提名并最终当选。世行执行董事2016年9月一致同意金墉连任。他的第二届任期始于次年7月1日，原定2022年6月30日结束。

金墉就任后推动资助绿色能源项目，在相当大程度上放弃对煤炭能源投资的支持。特朗普2017年出任美国总统后把重振煤炭业作为优先事项，金墉避免与特朗普政府公开冲突。上月，世行宣布，将把2021年至2025年应对气候变化的投资额翻倍至2000亿美元。

两名熟悉情况的消息人士告诉路透社记者，金墉是“自愿”卸任，没有受到特朗普政府的压力。

世行在一份新闻稿中说，世行首席执行官、保加利亚人克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃在金墉离开后将出任临时行长。世行理事会将立即启动遴选继任者的程序。

【投身私企】

金墉辞职后将加入一家私营企业，着力增加对发展中国家的基础设施建设投资。

他在邮件中写道：“事先没有预料到加入私营企业的机会，但我认为这是我为气候变化、新兴市场缺乏基础设施等全球重大议题贡献最大力量的途径。”他随后将发布关联企业新工作的细节。

金墉一直认为，消除发展中国家大规模融资需求和大量可用援助之间的障碍，关键在企业方面。“我因此决定接受新挑战，集全力利用民间金融为全球民众谋利益”。

金墉任职期间，世行制定2030年消除极端贫困的目标、加大对发展中国家的融资支持力度。2018年4月，世行宣布一项130亿美元增资计划及一系列内部改革方案，以更好地应对贫困等全球性挑战。

金墉辞职后还将重新加入卫生伙伴组织董事会。他30年前与人联合创办这一非营利机构。

【人选之争】

美联社报道，金墉提前卸任将为特朗普提名世行行长候选人创造机会。美国财政部一名发言人说，财政部长史蒂文·姆努钦“期望与理事会其他成员一道遴选新行长”。

世行1945年第二次世界大战结束后创建，美国一直主导这一国际金融机构，是成员国中最大“股东”，表决权最大。由美国提名行长候选人成为“潜规则”。随着新兴经济体实力增强，一些支持多边体制的国家寻求改革，主张增加新兴经济体和发展中国家的表决权。

按照法新社的说法，特朗普就任以来，美国多次退出国际多边机构、条约，招致批评，提名金墉的继任者可能面临与以往截然不同的情形。

国际货币基金组织前美国执行主管、美国财政部前官员马克·索贝尔接受路透社电话采访时称，世行的新兴经济体成员国与美方就行长候选人意见不一的可能性较大。

“国际社会不相信特朗普政府，后者为世行设定的议程与其他国家不同，”索贝尔说，“如果他们（美国政府）提名一名强硬派，将产生反作用并招致（他国）反感。”（包雪琳）（新华社专特稿）

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