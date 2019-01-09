法企投资委内瑞拉油田 马杜罗决心日增产100万桶

委内瑞拉政府7日说，法国莫雷尔－普罗姆公司将投资4亿美元，与委方合作开发委内瑞拉西北部马拉开波湖区的西乌达内塔油田。这笔投资将有助于实现委方石油增产计划。

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗7日在总统官邸招待莫雷尔－普罗姆公司“掌门人”米歇尔·奥沙尔，随后借国家电视台宣布，双方“谈成一笔好交易，会提高一片重要油田的产量”。

马杜罗同时重申决心，即2019年将委内瑞拉原油日产量增加100万桶。委内瑞拉原先是全球最大产油国之一，不到5年前，原油日产量大约300万桶；而根据石油输出国组织发布的数据，委去年10月日产量为117万桶。

石油收入是委内瑞拉的财政支柱。由于欧美金融制裁和国内经济危机，马杜罗政府没有足够资金升级石油产业基础设施，导致原油产量近年直线下滑。法国企业的新投资有望帮助弥补这一缺口。

委内瑞拉石油部长曼努埃尔·克韦多说，莫雷尔－普罗姆公司与委内瑞拉石油公司签订协议，约定在开发西乌达内塔油田的合资企业中，委方占股六成，法方占股四成。按照规划，这家合资企业日产量约为7万桶，比2016年日均产量3.3万桶增一倍不止。

据媒体报道，英荷壳牌石油公司原先持有这家企业股份，没能如期获得投资回报，去年12月以7000万欧元将所持40%股份转让给莫雷尔－普罗姆公司。这家法国企业一直以来着重开发非洲，近年开始转战哥伦比亚、秘鲁等拉丁美洲国家。（沈敏）【新华社微特稿】

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)