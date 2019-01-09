日本拟提议日俄放弃争议领土索赔 为和平条约清障

日本消息人士披露，为化解与俄罗斯的领土争端，日本政府打算向俄方提议相互放弃与争议领土相关的索赔权。

日本《读卖新闻》8日以多名日俄政府间谈判知情人士为消息源报道，日方打算在缔结日俄和平条约的同时，与俄方签署确认双方放弃争议领土相关索赔权的协定。俄方向日方移交争议岛屿后，日本政府将补偿原先在那些岛屿居住的日本公民。

第二次世界大战末期，苏联对日出兵，占领千岛群岛南部与日本北海道之间的国后岛、择捉岛、色丹岛和齿舞诸岛，称为“南千岛群岛”，日本称“北方四岛”或“北方领土”。这一领土争端成为日本与苏联以及今天的俄罗斯迄今没有缔结和平条约的主要障碍。

日本和苏联1956年发表《日苏共同宣言》，确定尽快签订和平条约；签约后，苏联将向日本移交争议岛屿中面积较小的色丹岛和齿舞诸岛。《共同宣言》写道，两国“将相互放弃对1945年8月9日（苏联对日宣战日）以来所产生一切战争后果的索赔权。”

对这一条文，日本政府先前的立场是，共同宣言中所提战争后果是指由于两国战争状态持续产生的“掠夺和财产损失”，不包括北方四岛原先所住日本人的土地所有权；日本政府或这些原岛民有权要求苏联或俄罗斯赔偿相关损失。

按照《读卖新闻》的说法，首相安倍晋三领导的现任政府转变立场，意在了结两国战后纷争，构建面向未来的日俄关系。

日本外务大臣河野太郎定于12日至16日访问俄罗斯，讨论两国缔结和平条约等事务。

安倍定于1月下旬访俄。6日，安倍在山口县为其父、前外相安倍晋太郎扫墓，向父亲起誓“无论如何都将推动（日俄缔结和平条约）取得进展，尽全力划下休止符”。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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