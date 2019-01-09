以色列总理内塔尼亚胡要求公开与贪腐案证人对质

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡7日晚利用黄金时段电视直播讲话，再次否认自己面临的贪腐指控，要求与贪腐案证人在全国观众面前对质。

【直播对质】

路透社报道，内塔尼亚胡在当天主流电视台的晚间新闻时段发表讲话，再次辩称清白，说自己受政敌和媒体迫害，没有获得与指认他犯罪的证人面对面的机会。

他要求与证人“对质”，自称“无所畏惧，没有什么需要隐瞒”，认为可直播对质，“让公众看到、听到”。

他说，调查人员已两次拒绝让他与证人对质。按照以色列媒体的说法，至少3名内塔尼亚胡的前亲信“倒戈”，同意提供指认他的证据。

以色列司法部回应说，对内塔尼亚胡的调查一直专业、彻底。

内塔尼亚胡目前处于第4个总理任期。他陷入警方3项贪腐调查，多次否认违法。以色列总检察长阿维哈伊·曼德尔卜利特尚未决定是否接受警方建议正式起诉内塔尼亚胡。

以色列政府去年年末同意解散议会，定于今年4月9日、提前7个月举行议会选举。不少以色列国内人士猜测，曼德尔卜利特将赶在提前选举日前决定是否起诉。

内塔尼亚胡说，即便受到起诉，也不会退出竞选或辞职。

【虎头蛇尾】

按照路透社的说法，内塔尼亚胡的讲话有些“虎头蛇尾”。电视讲话前3小时，他经由社交媒体宣布，将在以色列电视台做一项“特别通知”。这引发舆论推测，他或许会宣布辞职，甚至对自己面临的指认提起反诉讼。

法新社注意到，内塔尼亚胡领导的利库德集团也发表声明，说内塔尼亚胡的讲话将具有“戏剧性”。

按照美联社的说法，内塔尼亚胡的预告引发以色列媒体慌乱，全部主流电视台均选择直播他的讲话。之后电视评论员普遍认为，这次简短讲话只不过是内塔尼亚胡用来反击贪腐调查的“计谋”。

以色列议会反对党领袖谢莉·亚西莫维奇说，“内塔尼亚胡不再具备承担（总理）职责的资格”，电视讲话是场“假戏”。

民意调查显示，内塔尼亚胡有望赢得提前选举，但他若受到起诉，应对诉讼可能会扰乱竞选活动节奏。

以色列法律规定，如果总检察长曼德尔卜利特决定正式起诉内塔尼亚胡，内塔尼亚胡和律师必须出席听证会，对所受指控做辩护。（海洋）（新华社专特稿）

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